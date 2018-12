Böllern nicht überall erlaubt

Wertheim.Viele Menschen begrüßen das neue Jahr mit Böllern und Raketen. Dabei kommt es immer wieder zu Bränden. Deshalb dürfen Feuerwerks- und Knallkörper nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern abgebrannt werden. In Wertheim betrifft das vor allem die historische Altstadt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Generell dürfen Feuerwerks- und Knallkörper nur am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden. Verboten ist das Verschießen von Feuerwerksmunition zu Silvester aus Schreckschuss- oder Signalwaffen außerhalb von Privatgrundstücken. Wer unter 18 Jahren ist, darf keinerlei Umgang mit Feuerwerksartikeln haben, sie also weder aufbewahren noch abbrennen. Weitere Informationen dazu erteilt das Referat Öffentliche Ordnung der Stadtverwaltung, Telefon 09342/301250. Bild: Stadt Wertheim

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018