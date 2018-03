Botschaft kreativ in die Tat umsetzen

Anzeige

Wertheim.Der amerikanische Ausnahmekünstler Nathan „Nate“ Grant wird für weitere Auftritte nach Wertheim kommen. Als Mitglied der „Flamekeepers“ hat der weitgereiste und erfahrene Sänger als Graffitikünstler bereits gemeinsam mit jungen Flüchtlingen und Schülern das Freibad in Bestenheid im vergangenen Jahr verschönert und mit „Lea rockt!“ 2016 integrativen Hip-Hop in Wertheims Schulen gebracht.

Diesmal wird „Nate“ jedoch in ungewohnter Rolle auftreten. Der bekennende Christ wird als Gast eines Jugendgottesdienst-Teams in Wertheim am Sonntag, 25. Februar, um 16 in den Räumen der Stadtmission in der Münzgasse 4 eine jugendgemäße Botschaft unter dem Titel „Don´t kill your talent“ darbieten.

Das überkonfessionelle „YouGo“-Team gestaltet seit einigen Monaten regelmäßige Jugendgottesdienste mit meist englischsprachiger Anbetungsmusik, jugendgemäßer Botschaft und persönlichem Gebet. Wie aus der Homepage von „YouGo“-Wertheim hervorgeht, sollen im monatlichen Rhythmus auf der Grundlage der Bibel wichtige und interessante Themen des Lebens weitergeben werden. Wöchentlich treffen sich Jugendliche in Kleingruppen zum Austausch über wichtige Themen, ermutigen sich gegenseitig und beten füreinander.