Botschafter klären Bevölkerung auf

Der Verein „Future EDM“ um die Reicholzheimerin Elena Spall bittet um Spenden. Mit deren Hilfe soll die Ausbildung weiterer Gesundheitsbotschafter finanziert werden.

Reicholzheim. „Gewöhnlich melde ich mich ja mindestens einmal im Jahr mit Neuigkeiten aus dem Senegal“, so Elena Spall in ihrer jüngsten E-Mail. Und in der Tat ist es jetzt ziemlich genau ein Jahr her, seit in dieser

...