BR-Fernsehen berichtet über Burgziegen

Wertheim.Der Bayerische Rundfunk berichtet in der Fernsehsendung „Unter unserem Himmel“ am Sonntag, 13. Mai, um 19.15 Uhr unter anderem über die Wertheimer Burgziegen. Zu sehen ist der Ausschnitt in dem Beitrag „An der Romantischen Straße“. Im Mittelpunkt stehen Burg, Burgziegen sowie der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und „Ziegenpapa“ Toni Hegmann. Die Sendung kündigt der BR wie folgt an: „Es ist keine gewöhnliche Reise, auf die uns Matti Bauer mitnimmt. Zwar führt er uns auch zu klassischen Zielen der berühmten Route – wie der Würzburger Residenz, dem Barockgarten Weikersheim und der Altstadt von Dinkelsbühl. Doch lernen wir auch Orte kennen, die nicht im Reiseführer stehen, und treffen auf Menschen, die ihre eigenen Vorstellungen von „Romantik“ haben.“ Bild: Stadtverwaltung