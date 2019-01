Brand in einem Keller

Wartberg.Starke Rauchentwicklung machte in der Silvesternacht Bewohner eines Gebäudes im Salon-de-Provence-Ring 54 auf dem Wartberg auf einen Brand aufmerksam. Kurz vor Mitternacht stellte ein Anwohner von seinem Balkon aus einen Brand im Kellergeschoss fest.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Wertheim und Sachsenhausen kamen mit 31 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Auch mehrere Polizeistreifen und ein Rettungsdienst waren im Einsatz.

Wohnungen stromlos

Der Brandschaden selbst scheint zunächst überschaubar. Er begrenzt sich auf 14 Lattenrostabteile und deren Inhalt. Durch starke Hitzeeinwirkung und Rauchgasniederschläge sind aber auch Hauptstromzuleitungen und über dem Kellerraum liegende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Zahlreiche der insgesamt 32 Wohneinheiten sind seit der Neujahrsnacht stromlos. Der Gesamtschaden ist gegenwärtig noch nicht abzuschätzen, dürfte aber mehrere 10 000 Euro betragen.

Zwei Brände 2018

Im vergangenen Jahr gab es zwei vergleichbare Brände auf dem Wartberg. So standen am 11. Januar gegen 19.30 Uhr Matratzen und weitere Möbel in einem frei zugänglichen Kellervorraum des Hochhauses im Berliner Ring 83 in Flammen. Der Gesamtschaden betrug mehr als 150 000 Euro.

Am 12. März, gegen 22.40 Uhr, bemerkte ein Anwohner des Wohnblocks Salon-de-Provence-Ring 52 dort in einem mit Brandschutztür geschlossenem Kellerraum offene Flammen. Betroffen waren verschlossene Lattenrostabteile, zwei Kellerabteile brannten vollständig aus.

Der entstandene Gesamtschaden belief sich auf mehrere 10 000 Euro. Verletzt wurde bei allen drei Bränden zum Glück niemand.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen in allen genannten Fällen von einer Brandstiftung aus und haben die Ermittlungen aufgenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.01.2019