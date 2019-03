Breite Beteiligung der Bürger erwünscht

wertheim.Das vom Wertheimer Künstler Johannes Schwab entworfene Erinnerungsdenkmal nimmt zunehmend Gestalt an. Die Senioren-Union informierte sich in den Atelierräumen des Künstlers Johannes Schwab über das umfangreiche Vorhaben des von ihm entworfenen Denkmals.

Initiiert worden war das Projekt von Pro Wertheim beziehungsweise Werner Peschke, der die Leistung der beiden mutigen Bürger Heinrich Herz und Anton Dinkel stärker gewürdigt sehen wollte. Stadtverwaltung und auch Bürgermeister Wolfgang Stein hatten die Idee aufgegriffen und Johannes Schwab sowie einen Arbeitskreis aus interessierten Bürgern der Stadt einschließlich Stadtarchiv mit der Ausgestaltung beauftragt. Bei der ersten Vorstellung befürwortete der Gemeinderat den Entwurf und bewilligte einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro, der aber nicht die gesamten Kosten deckt. Der Künstler wünscht sich eine breite Beteiligung der Wertheimer Bevölkerung.

Das vor dem Hirschtor angesiedelte Denkmal soll aus vier Teilen bestehen und zwar einer 5,50 Meter hohen, leicht geneigten Hauptstele mit Fußabdrücken, die aus unzähligen Gesichtsprofilen Wertheimer Bürger modeliert sind und drei etwa 1,70 Meter hohen Stelen, die zweisprachig an die Ereignisse der schlimmen Tage im März 1945 und das Hissen der weißen Fahne auf der Burg erinnern sollen.

Die Stelen selbst sollen aus zwei Sicherheitsglasscheiben bestehen, die in einen Cortenstahlrahmen sicher eingepasst werden. Die Symbolik der Hauptstele besteht aus den Fußabdrücken, die nach oben zeigen und die dauerhafte Spur der Stadtretter darstellen soll.

Die Gesichtsprofile werden auf der berußten Glasfläche mit einem speziellen Werkzeug ausgekratzt. Dies stellte der Künstler anhand mehrerer Varianten eindrucksvoll dar. Auch hier spielt wieder die Symbolik eine große Rolle, denn Ruß und Asche konnte man bei Kriegsende vielfach wahrnehmen.

Finanziert werden soll das Projekt zum Teil durch Bürger, die sich für die Porträts zur Verfügung stellen. Sie erhalten für 100 Euro für Rahmung und Lackierung ein sehr persönliches Bild in einer außergewöhnlichen Technik. Johannes Schwab Künstler hofft, auf diese Weise 500 individuelle Profile und einen wesentlichen Beitrag für die Finanzierung der Kosten.

Als Termin für die Eröffnung des Kunstwerks wird der 1. April 2020 (75 Jahre nach dem Einmarsch der Amerikaner) angestrebt. Unterstützt wird der Künstler von einer Fachfirma, die auf die technische Umsetzung solcher Kunstwerke spezialisiert ist. Der bisher gut besuchte Rastplatz am Hirschtor soll in modifizierter Form erhalten werden, weil auch das Verweilen an dieser historischen Stätte mit Blick auf die gegenüberliegende Bergseite, von der bei Kriegsende die Bedrohung der Stadt ausging, besonderen Stellenwert besitzt.

Im Sinne des Zitates von Richard von Weizsäcker auf der letzten Stele wünscht sich der Künstler eine bewusste Auseinandersetzung zu Fragen der Erinnerungskultur und den Themen Krieg und Gewalt gerade auch an Wertheims Schulen. su

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019