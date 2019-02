Briefwahl noch möglich

Wertheim.Der Stadtverwaltung liegen zur Oberbürgermeisterwahl am 3. Februar bereits über 1500 Briefwahlanträge vor. Diese Zahl kann sich noch erhöhen.

Bis heute, 1. Februar, können Wahlberechtigte bis 18 Uhr im Rathaus an der Briefwahl teilnehmen. Sowohl im Bürger-Service-Zentrum als auch in Zimmer 313 sind Wahlkabinen aufgestellt, in denen die Unterlagen und die Stimmzettel gleich ausgefüllt werden können.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Alternativ können die Unterlagen am Wahltag im Sitzungssaal des Rathauses, Mühlenstraße 26, abgegeben werden. Weitere Informationen zur Briefwahl gibt es beim Referat Personal und Organisation, Nico Hildenbrand, per E-Mail: nico.hildenbrand@wertheim.de oder Telefon 09342/301219. stv

