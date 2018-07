Brillante Hommage an Frédéric Chopin

Anzeige

Wertheim.Bessere Bedingungen für das Freilicht-Konzert in der Arena der Burg hätten gar nicht herrschen können: Traumhaftes Wetter, viele erwartungsvolle Zuhörer und eine international erfolgreiche Ausnahme-Pianistin.

Aleksandra Mikulska gilt als profunde Kennerin der Werke von Frédéric Chopin. Seit ihrer frühen Kindheit faszinierte sie der polnische Komponist und begleitete sie sowohl in ihrer Ausbildung als auch in ihrer Karriere. Viele internationale und nationale Auszeichnungen und Preise säumen inzwischen den Lebensweg der 1981 in Warschau geborenen Künstlerin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Werke nicht nur zu interpretieren, sondern wie in einer Biografie die persönlichkeitsbezogene Essenz von Chopin herauszuarbeiten und hörbar zu machen.

An diesem frühen Abend gelang das beeindruckend gut. Zunächst stellte Mikulska ihr Programm und das charakteristische der Person des Komponisten vor. Der vor Ideen sprühende, witzige und weltgewandte Pole Chopin erstand buchstäblich in seinem ganzen Profil wieder auf. Mikulska verstand es, bei den „Mazurken“ den Charakter, die Eleganz dieses slawischen Gesellschaftstanzes aus dem 19. Jahrhundert sichtbar und hörbar zu machen. Schon Liszt schrieb, nur in Polen selbst könne man den stolzen und dabei verführerischen Charakter der Mazurken verstehen. Es muss wohl an den nationalen Genen liegen, dass die Interpretationen, ja – das Kolorit der ursprünglichen aus der Folklore entstandenen Mazurkas durch Mikulska nicht nur technisch brillant, sondern auch gefühlvoll transponiert wurde und so auch beim Publikum ankam.