Bruno Dicks 50 Jahre dabei

wertheim.Die Mitglieder der Marine-Jugend Wertheim trafen sich jüngst zur alljährlichen Jahreshauptversammlung. Thorsten Eichner berichtete von den Ereignissen im vergangnen Jahr. Die Treppensanierung sei der bauliche Höhepunkt gewesen. Sie wurde hauptsächlich von Klaus Grundke und Wolfgang Hofmann bewältigt.

Im Sommer fand der Frankencup in Hof statt. Hier waren die Wertheimer Marine-Jugend Zaungäste, um eine andere Form des Wettkampfes kennenzulernen. Es handelt sich um einen Jollenmehrkampf. Dies war für die Taubertäler eine neue Form des Seesportes. Es wurde gesegelt, geknotet und Wurfleine geworfen. Die Seesportler nahmen an Landeswettkämpfen in Wertheim teil. Der Nachbarverein Türkgücü Wertheim sei sehr kooperativ gewesen, da er die Laufbahn und die Duschräume zur Verfügung gestellt habe.

Bei der Michaelismesse gab es wieder Besuch vom Tender „Main“. Die Delegation durfte beweisen, wie fit die Seeleute im Knoten sind. Leider konnte diesmal nicht gepullt werden, da der Kutter defekt war.

Zum Saisonabschluss fand am 13. Oktober das traditionelle Abpullen mit Lagerfeuer. Im Anschluss an den Kassenbericht von Reinald Jandl standen Ehrungen auf dem Programm. Für 50 Jahre Vereinstreue ist Bruno Dicks geehrt worden. Er war viele Jahre im Vorstand des Vereins und hat viel bewegt. Für 40 Jahre wurden Stephan Gröger, Andreas Gröger, Jan Schuhmann und Georg Mann geehrt. Alle vier waren in der Vergangenheit erfolgreich an den Kutterruderregatten der Kieler Woche beteiligt. 30 Jahre dabei ist Reinald Jandl. Für zehn Jahre Vereinstreue sind Patrick Thoma und Jasmin Gehlfuß geehrt worden.

In diesem Jahr stehen die Landesmeisterschaften im Seemännischen Fünfkampf in Ulm, die ersten Deutschen Meisterschaften in Berlin und eine Kutterwanderung auf der Donau als Highlights auf dem Programm.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019