Bühnenbretter für die ganze Welt

Bühnenbau Wertheim stattet seit 35 Jahren Theater- und Konzertbühnen mit hochwertigen Böden aus. Nun besuchte Handwerkskammerpräsident Ulrich Bopp das Unternehmen in Urphar

Urphar. Egal, ob Elbphilharmonie in Hamburg, Deutsches Theater Berlin oder das Nationaltheater in Taipee (Taiwan), sie alle – und viele weitere – wurden von der Firma Bühnenbau Wertheim mit einem hochwertigen Konzertboden oder Schwingboden versehen. Man sieht sich als Marktführer und das bereits seit 1984.

Damals hatte Hermann Patz die Firma in Wertheim gegründet. Seit 2005 ist auch Sohn Kai-Uwe mit in der Geschäftsleitung. Wie die Firma funktioniert, wie sie ihre Produkte am Markt platziert und welche Probleme es dabei gibt, wollte Handwerkskammerpräsident Ulrich Bopp erfahren.

Im Rahmen der viermal jährlich durchgeführten Betriebsbesuche im gesamten Gebiet der Handwerkskammer Heilbronn-Franken führte ihn sein Weg nach Urphar, wo die Firma seit 1985 beheimatet ist. Dort hat man auf einer Fläche von 20 000 Quadratmetern genügend Platz, um hochwertigste Böden für Konzertbühnen, aber auch für Tanzaufführungen zu bauen.

Allein die beheizte Produktionsfläche liegt bei 2500 Quadratmetern, dazu kommen noch 1000 Quadratmeter beheizte Lagerfläche und eigene Trockenkammern. Hier wird das Rohmaterial, also Holz, solange getrocknet, bis es nur noch eine Restfeuchte von acht Prozent hat.

Verarbeitet wird nur hochwertigstes und astfreies Holz, wie Oregon Pine aus dem Westen der USA oder Kanadas oder Pitch Pine aus Honduras. Seit ein paar Jahren wird zudem noch Schwarzkiefer aus Niederösterreich verwendet. Hierfür musste extra eine neue Produktionslinie mit Keilverzinkung erfunden und gebaut werden, denn dieses Material, so Kai-Uwe Patz, sei zwar sehr widerstandsfähig, aber auch sehr stark von Astlöchern übersät.

Die sind im Bühnenbau sehr ungünstig, erklärte er weiter, da ein guter Bühnenboden folgende Anforderungen erfüllen müsse: Schraub- und nagelbar soll er, langlebig trotz rollender Lasten, eine matte Oberfläche aufweisen und hohe Punktlasten bis zu 1000 Kilogramm aushalten.

Beim Bühnenbau Wertheim wird all dies durch einen Mehrschichtaufbau gewährleistet, die Unterkonstruktion besteht beispielsweise aus finnischer Birke.

Knapp 80 Prozent des Jahresumsatzes wird in den Zeiten der Sommerferien erzielt, so Patz. Dann sind die meisten Bühnenhäuser geschlossen und man könne in „Ruhe“ den Boden erneuern oder sanieren.

Das erfordere eine ausgefeilte Logistik und hohe Einsatzbereitschaft der knapp 40 festangestellten Mitarbeiter. In der Hochsaison kommen dann noch mal knapp 30 freie Mitarbeiter hinzu, die aber alle ihr Handwerk verstehen, so beide Inhaber.

Wie gut das klappt, sollte eine Liveschaltung ins Gewandhaus nach Leipzig zeigen. Dort wird derzeit der Konzertboden ausgetauscht. Sowohl der Bauleiter, als auch die Zentrale waren gut vorbereitet, doch die Übertragungstechnik spielte der Schaltung einen Streich. Das Handynetz war einfach nicht leistungsfähig genug und die Schaltung stürzte immer wieder ab. Das sei ein Kritikpunkt, führte Kai-Uwe Patz vor dem Kammerpräsident aus.

Schlechte Netzabdeckung

Denn trotz horrender Monatszahlungen für LTE-Verträge sei die Netzabdeckung in Deutschland oftmals schlecht. Bopp pflichtete ihm bei, da sei das Ausland wesentlich weiter, wie er bei seinen Reisen festgestellt hat.

Das große Plus der Firma ist das enorme Holzlager. „Wir haben immer einen Jahresvorrat an Holz auf Lager“, erläutert Seniorchef Hermann Patz. Er feiert in diesem Jahr noch sein 67-jähriges Arbeitsjubiläum. Seit 2005 hat die Firma eine patentierte Rohdichtemessung der Eingangshölzer für die Qualitätssicherung.

Nur so kann Bühnenbau Wertheim die gleichmäßig hohe Qualität am Markt anbieten. Seit diesem Jahr hat man zudem eine Weltneuheit auf den Markt gebracht. Durch spezielle Einbauten kann ein Bühnenboden sowohl als starrer Boden für Konzert genutzt werden, als auch in Sekundenschnelle in einem Schwingboden für Tanzauftritte umgewandelt werden.

Auf diese Erfindung ist man besonders stolz, erspart man den Mehrspartentheatern doch aufwendige Umbauten. Seit 2013 habe man auch eine baurechtliche Zulassung, die weit schwieriger zu bekommen ist, als beispielsweise eine Zertifizierung nach ISO 9001.

Probleme gibt es vor allem bei der elektronischen Auftagsvergabe. Hier herrsche am Markt das blanke Chaos, weil jede Kommune ihr eigenes Süppchen kocht.

Auch die Ungerechtigkeit bei der EEG-Umlage, die Großabnehmern von Strom Preisnachlässe ermögliche, sei für Bühnenbau Wertheim ein Hindernis.

„Wer Strom spart, wird letztlich noch bestraft“, sagte ein resignierter Kai-Uwe Patz. „Wenn wir dreifach so viel Strom verbrauchen würden, würden wir doppelt sparen.“ Das mache nicht wirklich Sinn.

Der „Exot“ aus Urphar bietet trotzdem weltweit seine Produkte an, selbst wenn es größere Probleme mit der Zollanmeldung geben sollte. Aktuell müsse man, um die Formulare auszufüllen auf eine unsichere Software zurückgreifen.

Ulrich Bopp nahm all die Anregungen des Tages mit und will sich zusammen mit seinen Kollegen vom Handwerkstag um politische Änderungen bemühen. Der Betriebsrundgang hinterließ jedenfalls bleibende Eindrücke.

