Bürger reinigen ihre Stadt

Anzeige

Freudenberg.Gemeinsam den Ort, seine Zufahrten, Rad- und Wanderwege, die Bereiche rund um Spiel- und Sportplätze, Schulen und die Burg, am Wildbach und an den Freizeit-Seen zu verschönern, ist das Ziel der Teilnehmer an der Aktion „Saubere Landschaft“.

Samstag, 24. März

Am Samstag, 24. März, findet eine solche „Grundreinigung der Landschaft“ gleichzeitig in der Kernstadt und allen Freudenberger Stadtteilen statt.

Wie es in der Ankündigung des Familien-, Senioren- und Integrationsbüros der Stadt Freudenberg heißt, kann sich jeder Bürger, auch Kinder, an dem Gemeinschaftprojekt beteiligen.