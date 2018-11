Bürgermeister im Museum gestellt

Ein Hauch von Wehmut schwang mit, als die WCW gestern ihre Prinzenpaare proklamierte. Denn für zwei „alte Wölfe“ begann ihre letzte Saison. Sie gehen in den närrischen Ruhestand.

Wertheim. Vom tristen Alltagseinerlei zur besten Faschingsfeierei und das innerhalb einer knappen Stunde. So lange dauerte es, bis gestern die echten Narren die Macht in Wertheim übernommen hatten, die sie nun bis Aschermittwoch nicht mehr abgeben wollen. Angeführt vom Fanfarenzug der Fränkischen Herolde aus Dertingen zogen die Aktiven der Wolfsschlucht Concordia Wertheim bei strahlendem Sonnenschein Richtung altes Rathaus, dem heutigen Grafschaftsmuseum.

Führungsduo geht

Auf dem Marktplatz wurde eine kurze Pause eingelegt, dann ging es durch die Eichel- und die Rathausgasse zum Ziel. Dort schnappte sich ein letztes Mal Michael Bannwarth das Mikrofon. Der Sitzungspräsident hört, ebenso wie Oberwolf Heiko Krimmer, nach dieser Kampagne auf (wir berichteten). Mit Michael Oetzel für Krimmer und Günter Arnold für Bannwarth stehen die designierten Nachfolger aber schon bereit.

Noch aber hatte der „alte“ Sitzungspräsident das Sagen und das nutzte er weidlich, um die Stimmung anzuheizen, die Vorfreude auf das Kommende zu schüren, die WCW und ein bisschen auch sich selbst zu preisen. Und natürlich, um energisch den Rathausschlüssel von Bürgermeister Wolfgang Stein einzufordern.

Nur musste der, also der Bürgermeister, erst einmal gefunden werden. Zu sehen war er schon, aber zunächst nicht in Fleisch und Blut, sondern auf großformatigen Fotos, die einige Fenster des alten Rathauses zierten. „Den Rathausschlüssel fordert ihr? Da seid ihr aber falsch bei mir!“, donnerte es aus den Lautsprechern. „Den rück ich nicht so einfach raus – und jetzt haut ab, der Spuk ist aus!“

Gardisten stürmten los

Mit Gebrüll und wild entschlossen machten sich Gardisten auf ins Innere des Gebäudes und auf die Jagd nach dem Bürgermeister. Was sich als gar nicht so einfach erwies, denn das Grafschaftsmuseum besteht nicht nur aus einem, sondern aus vielen Häusern, und wenn man kein regelmäßiger Besucher ist, kann man sich darin schon mal verirren.

Schließlich ließ sich Stein aber doch einfangen und vor das närrische Volk zerren. Das wartete dort nur noch auf die Antwort auf die wichtigste Frage des Tages: Wer wird es denn nun? Wer sind die neuen Prinzenpaare? Mit viel Lob und kleinen Präsenten verabschiedete Oberwolf Heiko Krimmer das Kinderprinzenpaar Monique Schomber und Bastian Bannwarth.

Und auch die „großen Tollitäten“ mussten abdanken. Helene I. vom Hohen Stöckel und Peter VIII. vom Heiligen Hopfen sind nun wieder ganz schlicht das Ehepaar Helene und Peter Rauch. Die Nachwuchsnarren werden durch die neue Kampagne von Prinz Henry I. vom schmetternden Ball und Prinzessin Joana I. die Nixe unter den Wasserratten geführt, mit bürgerlichem Namen Henry Sommer und Joana Scheurich. Die beiden sind, wie sie versicherten, ebenso zu allen Schandtaten bereit, wie ihre erwachsenen Pendants. Eine Überraschung hatte Heiko Krimmer versprochen und die ist ihm auch gelungen, wie die Reaktionen zeigten, als er mit Prinzessin Linda I. vom Sprungspagat und Prinz Dennis II. vom Freuden-Berg sein achtes, letztes und jüngstes Prinzenpaar in seiner zu Ende gehenden Zeit als Oberwolf präsentierte.

Linda Müssig ist bei den Wölfen wohl bekannt, sei es als Kommandeurin der Prinzengarde, sei es als Trainerin. Dennis Fischer ist dagegen noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.

Auf beide warten aufregende und sich auch anstrengende Monate, denn kaum ist die diesmal lange Saison im März zu Ende, wollen sie heiraten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018