Bürgermeister spricht von „tollem, innovativem Projekt“

Reinhardshof.Bürgermeister Wolfgang Stein freute sich. „Es geht Schlag auf Schlag“, erinnerte er daran, dass erst vor wenigen Tagen Richtfest auf der „Bestenheider Höhe“ gefeiert werden konnte. Gestern nun setzten die Verantwortlichen den ersten Spatenstich für ein Projekt, das unter dem Titel „Wohntraum Wertheim-Reinhardshof“ vermarktet und von der Firma Krebs & Englert Wohnbau aus Gemünden entwickelt wird.

Bis zum Frühjahr 2019 sollen in dem neuen Komplex an der Willy-Brandt-Straße 25 barrierefreie Eigentumswohnungen entstehen.

Vor etwa zwei Jahren habe er über eine Bekannte von dem freien Grundstück im Wertheimer Stadtteil Reinhardshof erfahren, so Simon Englert, der gemeinsam mit seiner Frau Sabine und mit Dieter Krebs als Projektentwickler auftritt. Geplant sind nach seinen Angaben zwei Gebäude in Massivbauweise, die in jeweils drei Geschossen zwölf beziehungsweise 13 Wohnungen enthalten, von denen die ersten bereits verkauft sind.