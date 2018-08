Bunte Mischung für Kinoliebhaber

Anzeige

Die Zuschauerzahlen

Bereits zum vierten Mal findet das Burgfilmfest statt. Laut Aussage des Innenstadt- und Burgmanagers Christian Schlager sei die Open-Air-Veranstaltung gut gewachsen. „Die Zuschauerzahlen haben vor allem vom ersten auf das zweite Jahr einen großen Sprung gemacht – so etwa um 70 Prozent. Und jetzt kann das Burgfilmfest sanft weiterwachsen.“

Zufrieden wäre Schlager mit einem Gesamtergebnis von 2000 Kinogängern. Pro Vorstellung wären das rund 150 Zuschauer. „Ein zweihunderter Schnitt wäre natürlich besser. Aber da kommen wir auch noch irgendwann hin“, sagt Schlager. Dass das Burgfilmfest einen guten Ruf genießt, zeigt sich auch am Einzugsbereich des Publikums. Nicht selten reisen Cineasten aus dem Main-Tauber-Kreis und Würzburg an.

Anzahl der Filme gestiegen

So wie die Zuschauerzahl gewachsen ist, ist auch im Lauf der Jahre die Menge der gezeigten Filme von zehn auf 13 gestiegen. „Diese Anzahl bleibt auch. Zwei Wochen sind eigentlich schon ein Zeitraum, indem man viel unterbringen kann. Und falls das Wetter mal nicht mitspielt, dann nicht gleich alles ausfallen muss, wie bei anderen Filmfesten, die lediglich an einem verlängerten Wochenende stattfinden.“

Beruhigend sei es für den Organisator, wenn er die Zahlen des Vorverkaufs aufruft. Der Spitzenreiter im Vorverkauf ist für Schlager auch keine Überraschung. Auf die Fortsetzung von „Mamma Mia – here we go again“ stehen eben nicht nur ABBA-Fans und Pierce Brosnan-Verehrer. Und warum „Dieses bescheuerte Herz“ der Eröffnungsfilm in diesem Jahr ist, liegt nicht nur an Elias M’ Barek, sondern auch an der wahren Geschichte des Daniel Meyer, die Millionen Menschen berührte.

Die meisten Filmfestbesucher entscheiden sich laut Schlager jedoch erst kurzfristig und je nach Wetterlage. „Das kann natürlich auch mal schief gehen“, lacht Schlager und erinnert sich an das Jahr 2016.

Die ergreifende Jojo Moyes-Verfilmung „Ein ganzes halbes Jahr“ wollten so viele Menschen sehen, dass am Ende über 50 Leute nicht reinkamen. „Und das, obwohl wir unmittelbar vor der Aufführung noch alles aufgebaut haben, was an Bestuhlung da war“, erinnert sich Schlager. Der Film hält bis heute mit 600 Besuchern den Rekord des Burgfilmfests.

Die Herausforderung für die Organisatoren besteht jedoch nicht nur darin, sich den Wetterlaunen beugen zu müssen. Laut Christian Schlager ist es genauso schwierig, ein Programm auf die Beine zu stellen, welches einem sehr breiten Publikum gerecht wird. Bisher hat Schlager einen recht guten Geschmack bewiesen, denn er ist es, der die Filme aussucht. Allein in diesem Jahr sind vier oscarprämierte Filme, wie „Shape of Water“ dabei.

Die Besonderheit in diesem Jahr: Mit „Mary Poppins“ kommt am Sonntag, 26. August, zum ersten Mal ein original Klassiker auf die Burg. Der 1964 von Regisseur Robert Stevenson gedrehte Musical-Fantasiefilm begeistert bis heute seine Zuschauer und ist inzwischen auch als Musical erfolgreich. Der Film erhielt 1965 fünf Oscars, einer davon ging an die wunderbare Julie Andrews als Mary Poppins. Einen weiteren Oscar erhielten die Brüder Robert und Richard Sherman für ihre Musik. Schlager hat diesen Klassiker nicht ohne Grund ausgewählt: Disney dreht nach über 50 Jahren gerade die Fortsetzung. Neu ist übrigens auch, dass in diesem Jahr zum ersten Mal Werbung läuft, unter anderem der für die Stadt produzierte Rap.

Zwei Tipps

Am Ende verrät Christian Schlager noch seinen persönlichen Favoriten in diesem Jahr: „Three Billboards outside ebbing, Missouri“ von Martin McDonagh aus dem Jahr 2017, der 2018 für sieben Oscars nominiert war. „In dem Film passt alles. Er ist spannend, er ist witzig, und er ist böse. Außerdem weiß man schon nach zehn Minuten, warum Frances Mc Dormand den Hauptrollen-Oscar bekommen hat.“ Auch „Dunkirk“ begeistert Schlager. „Das ist episches Kino, das die große Leinwand braucht. Es kommt ohne Gemetzel aus und bietet dafür raumgreifende Bilder.“ Übrigens schaut sich der Innenstadt- und Burgmanager natürlich jeden Film auf der Burg an.

