Buntes Programm ist vorgesehen

Wertheim.Das Programm der Michaelis-Messe sieht nach Angaben der Verantwortlichen folgende Punkte vor.

Dienstag: Main-Tauber-Halle – um 14 Uhr ist Seniorennachmittag mit „Trio Happy Music“, um 19 Uhr Unterhaltung mit den „Rhönrebellen“; Weinzelt – um 18.30 Uhr Unterhaltung mit Unplugged Projekt „Lets get Party“.

Mittwoch: Main-Tauber-Halle – um 11 Uhr gibt es Unterhaltung mit „The Jets“, um 14.30 Uhr spielen die „FrankenBengel“, um 19 Uhr legt DJ Knil auf; um 13 Uhr Messe-Jugend-Fußball-Turnier auf dem Taubersportplatz; Weinzelt – um 10.30 Uhr ist Sektfrühstück mit Julia und Manni von Breakaway Paradies, um 14.30 Uhr ist Herbstschoppen mit den „Röttbacher Wirtshausmusikanten“. Die Einzelhandelsgeschäfte in der Wertheimer Innenstadt, in Bestenheid, im Wertheim Village und in der Erwin Hymer World haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.10.2018