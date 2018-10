Buntes Treiben in der Innenstadt

Marktheidenfeld.Der Martini-Markt in Marktheidenfeld findet am morgigen Sonntag statt. Von 10 bis 18 Uhr wird in der Innenstadt ein buntes Markttreiben geboten. Der Einzelhandel öffnet an Tag seine Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Die Markt-Stände befinden sich auf dem Marktplatz, in der Bronnbacher Straße einschließlich Parkplatz am Stadtmauergässchen und in der Obertorstraße. Für die Jüngsten dreht sich in der Innenstadt ein Kinderkarussell. Pünktlich zum Martinimarkt enthüllt Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder um 13 Uhr an der Schmiedsecke ein Tastmodell der Stadt aus Bronze. Diese Stadt im Kleinformat ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen, sich durch Ertasten ein detailliertes Bild von Marktheidenfeld zu machen. Auch für Sehende bietet das wetterfeste Bronze-Objekt im Maßstab 1:350, das an der Alten Schmiede in der Bronnbacher Straße stehen wird, eine interessante Ansicht der Marktheidenfelder Altstadt aus der Vogelperspektive.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.10.2018