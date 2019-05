Wertheim.Die Wertheimer Burgziegen sind die Hauptdarsteller in einem Beitrag des Bayerischen Fernsehens über die Romantische Straße. Der Titel dieser Sendung lautet „Unter unserem Himmel – Romantische Straße“. Sie wird am Sonntag, 12. Mai, um 19.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt und ist bereits jetzt in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks abrufbar. / stv

