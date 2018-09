Bus fährt kostenlos

Wertheim.Zum verkaufsoffenen Feiertag im Rahmen der Wertheimer Michaelis-Messe am Mittwoch, 3. Oktober, gibt es einen kostenlosen Buspendelverkehr zwischen der Wertheimer Innenstadt, dem Museum Schlösschen im Hofgarten, der „Erwin Hymer World“ und dem „Wertheim Village“.

Die Shuttle-Busse fahren von der Haltestelle „Altstadt“ in der Innenstadt stündlich ab 13.30 Uhr und letztmals um 18.30 Uhr zu den Haltestellen „Schlösschen im Hofgarten“, „Erwin Hymer World“ und „Wertheim Village“. Abfahrtszeit an der Haltestelle „Schlösschen im Hofgarten“ zum Bettinger „Almosenberg“ ist jeweils fünf Minuten später.

Die Fahrten in entgegengesetzter Richtung beginnen zwischen 14 und 19 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Von der „Erwin Hymer World“ erfolgt die Abfahrt zurück in die Wertheimer Innenstadt jeweils fünf Minuten früher. Abfahrtszeit an der Haltestelle „Schlösschen im Hofgarten“ zur Rückfahrt in die Innenstadt ist stündlich ab 14.15 Uhr und letztmals um 19.15 Uhr. stv

