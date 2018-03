Bußgeld noch nach unten gedrückt

Anzeige

Die Richterin wollte damit eine annähernde Gleichbehandlung bei der Ahndung der Ordnungswidrigkeit erreichen. Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstraße ortsauswärts, nach Tankstelle und Brücke über den Aalbach. Der Transit bog nach links Richtung Lindelbach ab, der Audi wich nach links aus. Dass der Audifahrer bei Polizei und Gericht sagte, er habe am Transit keinen eingeschalteten Blinker gesehen, reichte nicht, die Angabe des Transitfahrers bei Polizei und Gericht zu widerlegen, er habe geblinkt. Entscheidend war, dass der Schaden des Audis erst ab der A-Säule begann, also zwischen Kotflügel und Beifahrertür. Der Audi muss also beim Abbiegen „sichtbar“ gewesen sein.

Vor dem Schlusswort des Verteidigers warnte das Gericht, dass wegen der zwei Voreintragungen des Audifahrers im Fahreignungsregister wegen zu schnellen Fahrens, ein Mal mit Fahrverbot, die 145 Euro auch erhöht werden könnten.

Nach Beratung mit dem Mandanten blieb der Anwalt „mit Bauchweh“ bei seinem Antrag, das Regelbußgelds unter die Eintragungsgrenze in Flensburg zu reduzieren. Die Richterin schloss sich schließlich im Urteil an, da der Audi nach dem Zusammenstoß nicht weit entfernt zum Stehen gekommen und somit eine überhöhte Geschwindigkeit zu verneinen war.

Laut Verteidiger hat im Zivilverfahren die Haftpflichtversicherung des Transit zwei Drittel des Audischadens übernommen. Der Transitfahrer erwiderte, seine Anwältin wolle das nicht hinnehmen. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018