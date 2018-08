Campingurlaub boomt im Reich der Mitte

Die aktuellen Rekordzahlen der Erwin Hymer Group liefern den Beleg: Caravaning liegt im Trend. Das lässt sich auf dem Caravan Salon in Düsseldorf live erleben.

Wertheim/Bad Waldsee. Zahlreiche Marken der Erwin Hymer Group sind auf der weltgrößten Messe für Wohnmobile und Wohnwagen vertreten. Für die Erwin Hymer Group ist der Caravan Salon 2018 nicht nur ein Stimmungsbarometer, sondern auch ein Meilenstein in Richtung Zukunft.

Die auf dem Caravan Salon Düsseldorf vorgestellten Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 unterstreichen den Erfolgskurs, den das Unternehmen steuert. Mit insgesamt 61 700 verkauften Fahrzeugen – 6.700 mehr als im Vorjahr – wurde erneut ein Absatzrekord erzielt. Das schlägt sich auch in den weiteren Kennzahlen nieder: Mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro übertraf die Erwin Hymer Group ihren Vorjahresumsatz von 2,1 Milliarden. Euro nochmals deutlich.

Die Aussichten für die Zukunft sind überaus positiv. So gehen Experten davon aus, dass die Zahl der Neuzulassungen für Freizeitfahrzeuge in Europa von 189 000 im Jahr 2017 bis auf etwa 245 000 im Jahr 2022 steigen wird. Aus Südeuropa werden dabei besonders starke Impulse erwartet.

Steigende Nachfrage

Getrieben wird die steigende Nachfrage von vier Trends: Einem zunehmenden Wunsch von Konsumenten nach individuellen, einzigartigen Urlaubserlebnissen; der zunehmenden Urbanisierung und dem Bedürfnis von in Städten lebenden Menschen, die Natur zu genießen; einem neuen Mobilitätsverständnis und dem demografischen Wandel. Darüber hinaus bevorzugen nicht mehr nur ältere Menschen oder sogenannte „Best Ager“ den Urlaub mit Reisemobil und Caravan, sondern auch immer mehr Menschen mittleren Alters schätzen die damit verbundene Flexibilität und Individualität.

Die Rekordzahlen der Erwin Hymer Group sind auch erste Ergebnisse der Internationalisierungs-Strategie der Gruppe. Denn Caravaning liegt nicht nur in Europa im Trend. Allein mit der Marke „Roadtrek“ erzielte die Erwin Hymer Group im nordamerikanischen Markt für Camper Vans in der ersten Jahreshälfte 2018 einen Marktanteil von 28 Prozent. Seit der Übernahme des kanadischen Herstellers vor zwei Jahren wurden die Zulassungszahlen verdoppelt. Vor allem junge Nordamerikaner lieben die wendigen und leicht zu fahrenden Vans, die in der Ausstattung vollwertigen Wohnmobilen in nichts nachstehen.

Internationalisierung

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie und um den Erfolg auch langfristig fortzuschreiben, treibt die Erwin Hymer Group ihre Internationalisierung weiter voran. So wird auf dem Caravan Salon Düsseldorf die Gründung eines Joint Ventures mit dem chinesischen Hersteller „Loncen“ verkündet. Noch steht Caravaning im Reich der Mitte am Anfang. Aber die Urlaubsform erfreut sich verschiedener Förderungen durch die Behörden. So ist der Ausbau der Camping-Industrie und der entsprechenden Infrastruktur Bestandteil des Fünfjahresplans der chinesischen Regierung. Als ein Baustein zur Förderung des lokalen Tourismus wurde der Neubau von über 4000 Campingplätzen bis zum Jahr 2020 beschlossen. Derzeit stehen chinesischen Campern nur etwa 800 Plätze zur Verfügung.

Parallel wurden Führerscheinregelungen angepasst. So dürfen chinesische Pkw-Fahrer jetzt auch ein Wohnwagen-Gespann oder ein Wohnmobil von bis zu 4,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht bewegen. Aktuell sind bereits enorme Wachstumsraten zu verzeichnen und viele Experten gehen davon aus, dass der chinesische Caravaning-Markt schon in wenigen Jahren einer der größten weltweit werden könnte.

Noch vor zehn Jahren gab es in China nur einen Bestand von etwa 3000 Wohnmobilen und Wohnwagen. Aktuell sind etwa 70 000 Freizeitfahrzeuge in Betrieb. Mit dem Joint Venture stellt die Erwin Hymer Group jetzt die Weichen, um frühzeitig an der positiven Dynamik zu partizipieren.

Pünktlich zum Caravan Salon Düsseldorf hat die Erwin Hymer Group die Ergebnisse einer europaweiten Studie vorgelegt. Im Frühsommer dieses Jahres wurden mehr als 3800 Camper nach ihren Wünschen, Gewohnheiten und Erfahrungen befragt.

Kulturelle Unterschiede

Die Analyse zeigt deutliche kulturelle Unterschiede bei den Urlaubsvorstellungen aber auch Gemeinsamkeiten: So favorisieren nahezu alle Nationen das Mittelmeer als Destination und sind sich auch darüber einig, dass Sauberkeit das entscheidende Kriterium bei der Beurteilung von Stellplatzen ist.

Italiener nicht standorttreu

Während aber Engländer und Niederländer im Campingurlaub mit ihren Wohnwagen eher standorttreu sind, bevorzugen Italiener Wohnmobile und eine Reise mit wechselnden Standorten.

Auch die Länge eines durchschnittlichen Campingurlaubs fällt mit sieben Tagen für die Briten und vierzehn Tagen für die Niederländer, Franzosen und Schweizer sehr unterschiedlich aus. Ebenfalls interessant: Vor allem Camper unter 40 Jahren können sich sehr gut vorstellen, ihr Fahrzeug an andere zu vermieten.

Weil es Philosophie der Erwin Hymer Group ist, Trends nicht zu folgen, sondern aktiv mitzugestalten, wurde das „Erwin Hymer Group Innovation Camp“ als Plattform für Innovationsprojekte der Marken sowie mit externen Partnern wie Universitäten und renommierten Forschungseinrichtungen ins Leben gerufen.

Erste Projekte feiern auf dem Caravan Salon ihre Premiere. Dazu gehört der „e.home coco“ von Dethleffs. Als erster elektrisch angetriebener Wohnwagen soll er vor allem Fahrer von Elektroautos ermöglichen, auch im Gespannbetrieb praxisgerechte Reichweiten zu erzielen.

Die Idee eines neuen Lichtkonzepts für Reisemobile der Erwin Hymer Group entstand ebenfalls im „Innovation Camp“. Weil Licht das Wohlbefinden maßgeblich beeinflusst, standen die Anpassung des Innenlichts an den Biorhythmus und das natürliche Tageslicht im Vordergrund.

Aber auch eine optimale Lösung für die verschiedenen Funktions- und Nutzungsbereiche eines Wohnmobils wurden angestrebt: von der Morgentoilette über das Kochen bis hin zur richtigen Lichtstimmung beim Lesen oder Fernsehen reicht die Bandbreite

Passende Marken und Angebote

Martin Brandt, Vorstandsvorsitzender Erwin Hymer Group: „Auf unsere neuen Bestmarken bei Umsatz und Verkauf sind wir stolz. Unsere Fähigkeit, unterschiedliche Kundenerwartungen mit den passenden Marken und Angeboten zu bedienen, macht sich mehr denn je bezahlt. Mit dieser Strategie werden wir vom Marktwachstum der nächsten Jahre profitieren.“ pm

