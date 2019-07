CDU bekommt nicht genügend Stimmen für Julia Beile

Wertheim.Es war sozusagen die erste Kampfabstimmung im Wertheimer Gemeinderat – und das Ergebnis wohl die Folge eines Zwistes zweier Stadträte.

Im Bauausschuss sind neben den Abgesandten der Fraktionen auch sieben „sachkundige Einwohner“ in beratender Funktion vertreten, sofern „altstadtrelevante Tagesordnungspunkte“ behandelt werden. So ist es seit 1998.

Nur zehn Stimmen

Die Fraktionen hatten Michael Althaus, Julia Beile (beide CDU), Eberhard Feucht (Grüne), Mirco Göbel, Boris Kellner (beide SPD), Markus Götz (Freie Bürger) und Birgit Johann (Bürgerliste) vorgeschlagen. Dass es bei der Wahl spannend werden könnte, deutete sich an, als Stefan Kempf (Bürgerliste) beantragte, die Abstimmung geheim durchzuführen.

Alle Kandidaten erhielten deutlich mehr als die erforderlichen zwölf Stimmen. Nur Julia Beile nicht. Lediglich zehn Stadträte stimmten für sie.

OB Markus Herrera Torrez bat anschließend die Fraktionsvorsitzenden darum, in einer kurzen Pause im Nebenzimmer zusammenzukommen und über die Lage zu beraten. Doch auch dieses Intermezzo bieb ohne Ergebnis. Offenbar war die CDU-Fraktion nicht bereit, Julia Beile als Kandidatin zurückzuziehen und jemanden anderes vorzuschlagen.

Pikante Vorgeschichte

Die Personalie hat eine pikante Vorgeschichte. Einer der Beteiligten war bei der Sitzung nicht anwesend, da in Urlaub: Christian Ulzhöfer. Er und David Beile, CDU-Stadtrat und Ehegatte von Julia Beile, lagen lange im Clinch (die FN berichteten ausführlich).

Es ging um Beiles Grundstück im Industriegebiet Reinhardshof. Ulzhöfer warf Beile vor, dort eines der letzten Naturparadiese in Wertheim zu vernichten. Der Streit mündete in dem Vorwurf an Ulzhöfer, dieser wohne gar nicht in Wertheim und dürfe deshalb nicht in den Gemeinderat gewählt werden. Während des Wahlkampfes kam es dem Vernehmen nach zu unschönen Szenen auf dem Marktplatz.

Julia Beile habe Ulzhöfer wüst beschimpft, heißt es. Auch Ulzhöfer soll sich nicht gerade charmant verhalten haben.

Vertrauen fehlt

Die Bürgerliste nahm dem Vernehmen nach diesen Vorfall zum Anlass, Julia Beile eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Bauausschuss, in dem Ulzhöfer sitzt, nicht zuzutrauen.

Deswegen ist anscheinend die Besetzung auch bei der ersten Zusammenkunft des Gemeinderats am 8. Juli nicht beschlossen worden. Man hoffte, bis zur nächsten Sitzung eine Lösung finden zu können.

Keine Lösung

Dies gelang offensichtlich nicht. Die CDU-Fraktion beharrte auf ihrem Personalvorschlag, fand aber nicht ausreichend Unterstützung dafür. Der siebte Gremiumsplatz für sachkundige Einwohner bleibt also vorerst vakant.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019