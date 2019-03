CDU veranstaltet Bürgergespräche

Wertheim.Die Wertheimer CDU startet nächste Woche in den Kommunalwahlkampf. An diversen Terminen wird es in den Ortschaften und Stadtteilen Bürgergespräche geben.

Die Veranstaltungen finden jeweils um 19 Uhr statt. Vorher gibt es um 17.30 Uhr einen Ortsrundgang.

Hier die Termine: Höhefeld, Gasthaus Goldener Adler (Mittwoch, 3. April); Dietenhan, Bürgerhaus, (Freitag, 8. April); Dörlesberg Waldsporthalle (Dienstag, 9. April).

Kembach, Vereinsraum/Halle (Mittwoch, 10. April); Urphar, Feuerwehrhaus (Donnerstag, 11. April); Sonderriet, Mehrzweckhalle, (Freitag 12. April); Waldenhausen, Roter Hahn (Dienstag, 16. April); Wartberg Kirchenzentrum (Mittwoch, 17. April).

Reinhardshof, Michaeliskirche (Donnerstag, 25. April); Bestenheid, Bürgertreff (Dienstag, 7. Mai); Vockenrot, Gasthaus Ross (Mittwoch, 8. Mai); Kernstadt, Hotel Kette (Donnerstag, 9.Mai); Mondfeld, Gasthaus Weißes Rössel (Freitag, 10. Mai).

Bettingen, Sportheim (Montag, 13. Mai); Lindelbach, Mehrzweckraum (Dienstag 14. Mai); Grünenwört, Sportheim (Mittwoch 15. Mai); Reicholzheim, Gasthaus Riesen (Donnerstag, 16.Mai).

Eichel/Hofgarten, Sportheim, (Montag, 20. Mai); Nassig, Gasthaus Rose (Dienstag, 21. Mai); Dertingen, Gasthaus Löwen (Mittwoch, 22. Mai); Sachsenhausen, Gasthaus Engel (Donnerstag, 23. Mai).

