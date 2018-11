Charme und freche Dialoge

Wertheim.Nur mit ein bisschen Humor ist die Hektik zu ertragen, den die Vorweihnachtszeit erzeugt. Zum Glück gibt es das Duo „Duelle“, bestehend aus Marianne Blum und Marina Gajda.

Die beiden bringen es fertig, ihr Publikum erst mit herrlichen Weihnachtsliedern in festliche Stimmung zu versetzen, mit Charme zu bezaubern und es kurz darauf jeden im Saal mit urkomischen Dialogen und frechen Chansons zum Lachen zu bringen.

Laut denken sie darüber nach, wie wichtig Zunehmen und Beschenkt-Werden an Weihnachten ist oder warum Betriebs-Weihnachtsfeiern zu den größten Gefahrenquellen unserer Zeit gehören. Keiner macht sich so leichtfertig tiefgründige Gedanken über die angeblich schönste Zeit im Jahr und bäckt dabei auch noch live Plätzchen.

Die unvergleichliche Sängerin Marianne Blum und die hemmungslose ukrainische Kampfpianistin Marina Gajda sind mit ihrer Weihnachtsshow „Ich wünsch mir eine Streitaxt“ am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr im Convenartiskeller in Wertheim in der Mühlenstraße 23 zu Gast. Reservierungen im Gewölbe können bei der Buchhandlung Buchheim vorgenommen werden.

