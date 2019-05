Charme und Leckereien

Wertheim.„Bon appétit“ heißt es wieder von Donnerstag bis Sonntag, 23. bis 26. Mai, auf dem Mainplatz in Wertheim: Dann findet zum fünften Mal in Folge der Französische Markt statt. Unter neuer Leitung reisen in diesem Jahr ausschließlich Markthändler aus der Provence-Region an. Mit ihrem Charme und ihren Produkten verbreiten sie französisches Flair und wecken bei Besuchern Urlaubserinnerungen.

Die Händler bieten Köstlichkeiten von kleinen und mittelgroßen Herstellern an, die mehrheitlich nicht im Supermarkt erhältlich sind. Dazu gehören rund 30 verschiedene Käsesorten, Salami, Schinken, Oliven, Terrinen, frisch gebackene Baguettes, Schokoladenbrötchen, Brote und Kuchen. Besucher können die Leckereien vor Ort genießen und sich beispielsweise zum Käseteller ein Glas Wein oder einen Kaffee zum süßen Teilchen gönnen. Lavendelprodukte wie Parfums und Seifen, aber auch durch geflochtene Taschen aus handwerklicher Produktion vervollständigen das Sortiment. Die Händler reichen ihren Kunden vor dem Kauf auch gerne von (fast) allem eine Kostprobe.

Die Markthändler reisen direkt aus Frankreich an, um rund sechs Monate im Jahr ihre Spezialitäten in Deutschland zu präsentieren. Der Französische Markt in Wertheim hat von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.05.2019