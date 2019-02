Chinesische Stummelschwanzkatzen haben eine ganz besondere Botschaft

Wertheim.Seit geraumer Zeit stehen „winkende Glückskatzen“ in 15 Wertheimer Geschäften unter dem Motto „Hier winkt das Glück“ und laden zum Stadtbummel in Wertheim ein. Sie sind noch bis Samstag, 2. März, zu sehen. In den teilnehmenden Geschäften erhalten die Kunden einen Rabatt und nehmen an einer Verlosung von Eintrittskarten für Veranstaltungen auf der Wertheimer Burg teil. Am Samstag, 16. März, um 11 Uhr werden auf dem Marktplatz die Gewinner der Verlosung gezogen.

Was hat es auf sich mit den in westlichen Gesellschaften immer beliebter werdenden chinesischen Winkekatzen, die eigentlich aus Japan stammen? Die Ausbreitung der Tradition ging mit der Einführung der Katzenrasse „Japanese Bobtail“ einher, die ursprünglich um das Jahr 1600 am japanischen Kaiserhof gezüchtet worden war.

Geschenk des Kaisers

Katzen mit Stummel-Schwänzen waren bereits zuvor als Geschenke des chinesischen Kaisers nach Japan gelangt; am dortigen Hof begann man dann mit der gezielten Zucht einer eigenständigen stummelschwänzigen Katzenrasse mit dreifarbigem Fell.

Ebenfalls von Bedeutung ist die Geste des Winkens. Hebt die Stummelschwanz-Katze die linke Pfote, ruft sie Kundschaft und Besucher herbei – wie bei der Wertheimer Katze. Hebt sie die rechte Pfote, verspricht dies Glück und Wohlstand. In Japan hingegen wurde das Winken zuweilen als eine wohlmeinende Warnung vor einem nahenden Unglück gedeutet, weswegen Katzen auch als Wiedergeburt der Gnadengöttin Kannon verehrt werden.

Legenden um das Tier

Zahlreiche Legenden ranken sich um diese besondere Katzenart. Aus dem 19. Jahrhundert stammt die japanische Geschichte einer gutmütigen alten Katzenliebhaberin, die in Geldnot geriet und der angeraten wurde, doch ihre Katzen zu verkaufen. Das brachte die alte Frau jedoch nicht übers Herz und so bildete sie aus Ton naturgetreue Nachbildungen ihrer Lieblinge. Die Tonfiguren kamen bei den Käufern so gut an, dass sie sofort Mode unter den Wohlhabenden wurden und die alte Katzenoma all ihre Schulden begleichen konnte.

Glückswinker

In Wertheim winken die Glückskatzen den Besuchern das Glück zu. Den Einzelhändlern vor Ort ist es ein Anliegen, dass die Kunden die Ware spüren, sehen und fühlen und ihnen das Fachpersonal mit Rat und Tat zur Seite steht. stm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019