Chorfestival im März 2019 geplant

Werbach.Die Musikschule Werbach organisiert mit Beginn des neuen Schuljahres den Ausbildungsbereich Gesang völlig neu. Eine fundierte Ausbildung im Bereich Gesang wird aktuell stark nachgefragt. Neben Gesang steht auch wiederum das Singen in der Gemeinschaft oder im Chor hoch im Trend. Mit der Verpflichtung von der Lehrerin für Gesang, Bettina Winkler, Würzburg, konnte die Musikschule Werbach eine Spezialistin gewinnen. Anmeldungen zum Unterricht sind möglich unter: musikschule.werbach@web.de oder unter Telefon 0175/245 2802. Der Unterricht beginnt am Montag, 10. September, und findet in der Musikschule Werbach statt. Die Verpflichtung von Bettina Winkler steht auch im Zusammenhang mit dem Chor-Festival 2019, welches am Freitag, 29., und Samstag, 30. März 2019 in Werbach stattfindet. Das Chor-Festival 2019 wird veranstaltet vom Chor „Sound of Joy“, eine Abteilung der Musikschule Werbach. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind im Chor willkommen. Eine Schnupperchorprobe findet am Montag, 8. Oktober, 20 Uhr in der Hauptschule in Werbach statt .

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018