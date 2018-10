Christenverfolgung in der heutigen Zeit

Wertheim.Ein Vortragsabend über verfolgte Christen findet am Sonntag, 11. November, um 19.30 Uhr im Arkadensaal in Wertheim statt. Ein Mitarbeiter des Hilfswerks „Open Doors“ erzählt von der größten Christenverfolgung aller Zeiten. Rund 200 Millionen Menschen werden weltweit verfolgt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen.

Das Werk zeigt Hintergründe und Brennpunkte, wie sich Verfolgung auf die Untergrundgemeinden ausgewirkt und welche Hilfe Christen in einem feindlich gesinnten Umfeld dringend benötigen. Der Eintritt zur Veranstaltung unter dem Titel „Wo der Glaube am meisten kostet - Christenverfolgung heute…“ ist frei.

Jedes Jahr ermittelt „Open Doors“ den „Weltverfolgungsindex“. Dieser dokumentiert, in welchen Ländern Christen am stärksten verfolgt werden. Der Vortrag zeigt, dass Verfolgung viele Gesichter hat. Ebenso vielfältig sind die Gründe, warum Christen ihres Glaubens wegen leiden und bedrängt werden. In totalitären Regimen gelten sie als Staatsfeinde. Nationalisten sehen in wachsenden christlichen Gemeinden eine Bedrohung für ihr Land. Christen muslimischer Herkunft müssen sich vor religiösen Fanatikern und ihrer eigenen Familie verstecken.

Seit über fünf Jahrzehnten unterstützt „Open Doors“ in mehr als 50 Ländern verfolgte Christen. Mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit informiert das Werk über Christenverfolgung und ruft zu Gebet und Hilfe auf. Der Veranstalter des Abends ist die Evangelische Allianz Wertheim.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018