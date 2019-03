Coole Gemeinde, selbstbewusster Schultes

Dass Kreuzwertheims Erster Bürgermeister Klaus Thoma unter mangelndem Selbstbewusstsein leidet, hat ihm wahrscheinlich noch niemand unterstellt. Warum auch, es gibt ja keinen Grund dafür. Dass er zum Beispiel Mainfrankens coolster Gemeinde vorsteht, daran dürfte (nicht nur) bei ihm niemals ein Zweifel bestanden haben.

Und deshalb zauberte er gestern Mittag, noch bevor das offizielle Ergebnis verkündet war, ein riesiges Banner hervor, das aller Welt eben diese Tatsache verkündet: Kreuzwertheim ist die coolste Gemeinde Mainfrankens. Es wurde aber auch Phänomenales in ziemlich kurzer Zeit geleistet, um diesen Titel zu erringen. Und dabei war nicht nur Thoma höchst engagiert. Auch viele Bürgerinnen und Bürger brachten sich ein.

Kein Wunder, dass der eine oder andere Kommunalpolitiker schon mal einen vorsichtigen Blick gewagt hat. Schließlich sind im nächsten Jahr Gemeinderatswahlen in Bayern. Und wer weiß, vielleicht waren da ja jetzt potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten aktiv? Ob vielleicht sogar jemand dabei war, der dem Bürgermeister sein Amt streitig machen könnte?

Man darf durchaus gespannt sein, wie es mit dem auf Lindelbacher Gemarkung stehenden Urpharer Campingplatz in Zukunft weitergeht. Können die bisherigen Nutzer einen Verein gründen und unter dessen Dach auf der Anlage bleiben? Erste Gespräche mit der Stadt hat es, wie Sie in dieser Zeitung lesen konnten, ja bereits gegeben. In der Berichterstattung darüber ist mir ein kleines Detail am Rande aufgefallen. Beziffern die bisherigen und potenziell künftigen Camper die Ausgaben für einen notwendigen Sanitärcontainer auf lediglich 8000 Euro, ist die Stadtverwaltung in gleicher Angelegenheit von 200 000 Euro ausgegangen. Eine gewaltige Differenz, die durchaus den Unterschied zwischen „geht“ und „geht nicht“ ausmachen könnte. „So etwas“ gab es in Wertheim - zumindest in der jüngeren Geschichte - bislang noch nicht.

Drei Monate Warten zwischen der Wahl und dem Amtsantritt eines neuen Oberbürgermeisters. Immerhin, knapp zwei Drittel der Frist sind inzwischen fast vorbei. Und so mancher fragt sich, geht es jetzt schon oder geht es noch nicht, Termine mit Markus Herrera Torrez auszumachen? Also im Prinzip geht es natürlich. Man wendet sich einfach – so wie bisher auch– an die entsprechende Stelle im Rathaus. Nur weil bald ein Neuer auf dem Stuhl des Stadtoberhauptes sitzt, ändert sich an den bekannten Verfahren ja nichts. Zumindest erst einmal nicht.

Dem Vernehmen nach ist übrigens eine wichtige Entscheidung inzwischen gefallen. Nein, nicht die über den Verein, für den der dann OB künftig seine Fußballschuhe schnürt. Es soll da ja Leute geben, die zur Vermeidung eventueller Konflikte den TSV Kreuzwertheim vorgeschlagen haben. Dem oben schon angesprochenen Selbstbewusstsein des dortigen Bürgermeisters würde das sicher keinen Abbruch tun. Aber wie gesagt, diese Frage scheint noch offen. Im Gegensatz zu der, wo Herrera Torrez wohnen wird. In der Gerüchteküche wird „die Stadt“ ganz heiß gehandelt. Genauer, links der Tauber. Warten wir es einmal ab.

So, zwei (Ober-) Bürgermeister in der Region haben wir jetzt abgehandelt. Ein Dritter, Thomas Schreglmann in Külsheim, befindet sich derzeit im Wahlkampf. Arbeitsintensiv, denn das „normale“ Geschäft geht ja weiter, aber doch relativ entspannt, ist er doch der einzige Kandidat bei der in Kürze anstehenden Wahl.

Nummer vier im Bunde, Freudenbergs Roger Henning, darf sich einen großen, nicht von jedem so erwarteten, Erfolg an die Fahne heften. Immerhin ist es ihm gelungen, mit beiden Sanierungsgebieten in das Städtebauförderprogramm zu kommen. Kein Wunder, dass Henning in einer ersten Reaktion von einem „Meilenstein für die weitere Entwicklung Freudenbergs“ sprach. Dem ein nächster folgen könnte. Liegt doch der Vorentwurf zur Brücke Kirschfurt/Freudenberg in München im zuständigen Ministerium mit der Bitte um Genehmigung.

