Country in der Halle

Nassig.Da das Westernfest im Nassig Forest den Witterungsbedingungen und der damit verbundenen Waldbrandgefahr zum Opfer gefallen ist, veranstaltet der SV Nassig zusammen mit der Flat Iron Band am Samstag, 10. November, um 19.30 Uhr in der Wildbachhalle in Nassigein „Westernfest in klein“.

Anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums kamen die Bandmitglieder auf die Idee, das ausgefallene Westernfest nachzuholen. Bei handgemachter Musik – stilsicher, authentisch und mit individuellem Charakter – wird die Band die große Bandbreite der Country Music präsentieren.

Bei Westerneintopf und „Jackiebar“ werden nicht nur die Linedancer, sondern alle Westernfreaks auf ihre Kosten kommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.11.2018