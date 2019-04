CSU macht mit bewährtem Team weiter

Die CSU der Marktgemeinde macht mit der bewährten Führungsmannschaft weiter. Neben den Neuwahlen gab es auch die Ehrungen treuer Mitglieder.

kreuzwertheim. Mit dem bewährten Team an der Spitze geht der CSU-Ortsverband Kreuzwertheim in die nächsten zwei Jahre, in denen, am 15. März die Kommunalwahlen stattfinden. Die spielten aber bei der Hauptversammlung der Christsozialen in der Marktgemeinde am Dienstagabend noch kaum eine Rolle. Man stimmte über den Vorstand ab, ehrte langjährige Mitglieder und Kreisrat Michael Kleinfeller aus Lohr und Gemeinderat Günter Kohrmann gaben einen Überblick zu aktuellen Themen der Kreis- und der Gemeindepolitik (siehe weiteren Artikel).

Zu Beginn der Veranstaltung hatte man der im vergangenen Jahr Verstorbenen gedacht. Ihr Tod hat, wie der Bericht der Ortsverbandsvorsitzenden Isolde Franz gleich danach deutlich machte, eine große Lücke in den Reihen der Mitglieder hinterlassen.

Einstimmige Entlastung

Der CSU in Kreuzwertheim gehören demnach noch 52 Frauen und Männer an, neun weniger als vor einem Jahr. Jeweils ein Mitglied verlor man durch Austritt und Umzug. Franz ging dann noch auf einige wenige Veranstaltungen ein, ehe Kassierer Gerhard Horndasch darüber informierte, dass man 2018 mit einem kleinen Gewinn abschließen konnte. Carlheinz Müller bescheinigte ihm eine „hervorragende Arbeit“, auf seinen Antrag hin erfolgte die einstimmige Entlastung.

Obwohl man sie geheim vornahm, waren die anstehenden Neuwahlen unter der Leitung Kleinfellers schnell erledigt. Von den 16 anwesenden Wahlberechtigten wurden Vorsitzende Isolde Franz, ihre Stellvertreter Nina Bruckner und Günter Kohrmann, Kassierer Horndasch, Schriftführerin Ingrid Kohrmann sowie die Beisitzer Andreas Drescher, Stefan Schuck, Michael Huth, Rudolf Franz und Tanja Bannwarth jeweils einstimmig bestätigt. Per Akklamation wählte die Versammlung auch die Kassenprüfer Müller und Adelbert Franz einmütig wieder.

Nachdem dann noch die sechs Delegierten und Ersatzdelegierten zur Kreisversammlung am 20. Mai ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen bestimmt waren, konnte dieser Punkt der Tagesordnung abgehakt werden und man sich den Ehrungen langjähriger treuer Mitglieder zuwenden.

So gehört Wilhelm Jeßberger seit 55 Jahren der CSU an, Walter Jeßberger und Erwin Krönung sind seit 45 Jahren dabei. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft können Anton Kurz und Leonhard Pawski zurückblicken, während Elmar Mohr, Thomas Leimeister und Isolde Franz seit 30 Jahren das Parteibuch ihr Eigen nennen.

Michael Huth und Gabriele Roth seit zwei Jahrzehnten Mitglied, Anja Fellinghauer und Gerhard Horndasch seit zehn Jahren. Nicht alle der zu Ehrenden konnten an der Versammlung teilnehmen. Der frühere, langjährige Ortsverbandsvorsitzende Walter Jeßberger rief die Verdienste einiger der Verstorbenen ins Gedächtnis und ging auch auf Besonderheiten vorangegangener Bürgermeisterwahlen ein.

Einen großen Mangel nannte er es, dass der Markt Kreuzwertheim seit 2014 nicht mehr direkt im Kreistag des Main-Spessart-Kreises vertreten ist.

