Dämonenköpfe im Kerzenschein

Anzeige

Gebete fast rund um die Uhr

„Es ist etwas Besonderes, das Kloster nachts zu erleben“, stellte Lindner fest und spätestens am Ende der Führung stimmten ihm alle zu. In den ersten 300 bis 400 Jahren sei das Leben der Ordensbrüder besonders schwierig gewesen.

Die Zisterzienser waren ein Schweige- und Fastenorden. Tag und Nacht waren klar strukturiert und trotz fehlender elektrischer Beleuchtung habe auch nachts Betriebsamkeit geherrscht. „Das Abendgebet endete gegen 20.15 Uhr, das erste Gebet in der Nacht fand bereits um zwei Uhr statt. Sie hatten wenig Schlaf.“

Die Bewohner des Klosters hätte man wegen ihrer Kutten aus ungefärbtem Schaffell als weiße oder graue Mönche bezeichnet. Zur Gründungszeit des Klosters 1157 hätten die einfachen Menschen keine Steinbauten gekannt.

Die meisten Teile des Klosters stammten noch aus jener Zeit. In Bronnbach lebten zur Anfangszeit 30 bis 40 Mönche aus dem adligen Stand. Hinzu kamen 100 Konversen. Dies waren Bauernsöhne die ebenso ein Gelübde ablegten. Sie waren für die Arbeiten im Kloster verantwortlich. Das Kloster habe diesen, im Vergleich zum entbehrungsreichen Bauernleben, eine gute Versorgung geboten. Allerdings habe man sie oft nicht gut behandelt. Man habe sie spüren lassen, dass sie weniger wert waren als die adligen Mönche.

So nahm die Zahl der Konversen in den späteren Klosterzeiten deutlich ab, da Verbesserungen in der Landwirtschaft nun auch außerhalb bessere Versorgungschancen boten. Der erste Weg führte die Gruppe in den Kreuzgang.

„Man verbrannte früher Talg, um Licht zu haben. Dieses war jedoch nur sehr schummrig und die Lampen rochen unangenehm.“ Wie es wohl war, bei schwachem Licht durch die Gänge zu wandeln, erlebten die Gäste beim Weg durch den fast nur mit Kerzen erleuchteten Gang. Zur gruseligen Stimmung passte auch die Tatsache, dass der Kreuzgang Begräbnisstätte war. Neben den Mönchen konnten sich dort auch reiche Adlige von außerhalb eine Grabstätte sichern. Diese hofften dadurch auf ihr Seelenheil. Zu den Gräbern berichtete Linder, Christen habe man in geweihter Erde bestattet.

Dies galt nicht für Exkommunizierte oder Kinder, die vor der Taufe starben. Die Verstorbenen, die im Kreuzgang oder der Klosterkirche bestattet wurden, legte man in Leinentüchern gewickelt in die Öffnungen, überdeckte sie mit Erde und legte die Grabplatte darauf.

Auf Särge verzichtet

Auf Särge habe man verzichtet, da diese nach einiger Zeit zusammenbrechen würden und sich dann der Boden gesenkt hätte. Im Kreuzgang verwies er auf Dämonenköpfe aus der Gründungszeit an den Säulen. Wie er an mehreren Stellen der Führung klar machte, waren diese nur ein Beispiel dafür, dass im Laufe der Klostergeschichte dort nicht alles christlich war. Der Schlafraum der Mönche befand sich über dem Ostteil des Kreuzgangs. Er war 50 Meter lang und zehn Meter breit. „Sie lagen dort auf Strohsäcken, Mann neben Mann.“

In der Klosterkirche nahm er die Zuhörer mit auf eine gedankliche Reise ins Mittelalter. Die Bauern hätten unter ärmlichsten Verhältnissen gelebt und waren einem Grundherrn verpflichtet, der über Leben und Tod und den ganzen Ort bestimmte. 60 Prozent der Kinder erreichten das 20. Lebensjahr nicht, weshalb viele Kinder eine Absicherung sein sollten.

Das Durchschnittsalter bei Männern lag bei 37 Jahren, bei Frauen bei weniger als 30 Jahre. Nur zehn Prozent der Bevölkerung wurde älter. Bereits mit 14 Jahren heirateten die Frauen. Viele hatten schon vorher Kinder. Der Hall Lindners Stimme im großen, stillen Kirchenraum verstärkte den gewaltigen Eindruck des Baus. Das Gotteshaus sei bis heute nicht beheizbar. „In kalten Wintern herrschen dort schon mal -15 Grad Celsius.“ Trotz Jacke und leichten Plusgraden im Freien konnten die Gäste in der kühlen Kirche annähernd erahnen, wie es wohl den Mönchen mit ihrer dünnen Kleidung erging.

„Die Kirche wurde früher nur mit fünf bis sechs Kerzen erleuchtet.“ Die adligen Mönche gingen meist auf Anraten ihrer Eltern ins Kloster. Sie mussten eine Art Mitgift, wie Feld, Wald, Geld oder Weinberge, mitbringen. Mit jedem Eintritt und jeder Bestattung von außerhalb wurde das Kloster reicher.

Weiter ging es in die Wärmestube. In den 30 Gebäuden der Anlage sei nur dieser Raum und die Küche beheizt gewesen.

Allerdings durfte sich ein Mönch im Zimmer mit Kamin nur 30 Minuten am Tag aufhalten. Weitere eindrucksvolle Themen waren unter anderem die Ernährung und der wirtschaftlichen Aufstieg des Klosters mit seinen Folgen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018