Böttigheim. „Das Leben hat so viele Facetten, die mich interessieren.“ Mit einem herzerfrischenden Lächeln, das ansteckt, erzählt Kristina Moninger von ihrem absoluten Herzensprojekt. Die Autorin strahlt eine unbändige Freude am Leben aus. Auch wenn sie ihren Lesern mit dem jüngsten Buch „Hundert kalte Winter“ keine ganz leichte Lektüre anbietet.

Im Mittelpunkt des fiktiven Romans stehen zwei Familien, die das Schicksal vereint. Jans und Sandras Sohn Jonah kommt bei einem Autounfall ums Leben, und die Familie entscheidet sich schweren Herzens zur Organspende, damit ein anderes Kind weiterleben kann. Die kleine Mila, die jüngste Tochter von Katharina und Felix, kam mit einem Herzfehler zur Welt und ist eine potenzielle Kandidatin für ein Spenderherz. Sie hat mittlerweile eine Transplantation erfolgreich überstanden. Die beiden Geschwisterkinder, Leo und Nele, vermissen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Während Leo sich in die Musik flüchtet, reagiert Nele mit einer Essstörung.

Als sich die Familien treffen und Sandras Familie in die Nachbarschaft zieht, liegen Milas OP und der Unfall rund zwei Jahre zurück. Ganz so zufällig ist der Umzug allerdings nicht, sondern er ist als Verarbeitung des Schicksals gedacht. Denn Sandra gibt sich die Schuld am Autounfall und damit am Tod ihres Kindes. Bis Sandra und Katharina Freundschaft schließen können, müssen viele Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden. Und auch das eigene Lebensglück hängt an einem seidenen Faden.

Idee gibt es schon lange

Die Idee für das Buch habe schon lange in ihrem Kopf gebrütet, erzählt die 33-Jährige, die selbst Mutter von Zwillingen ist. Und entsprechend lange habe es gedauert, bis sie die Geschichte zu Papier gebracht habe. „Es war tatsächlich das Buch, an dem ich am längsten gefeilt habe.“ Alleine der Schreibprozess habe ein Jahr gedauert. Vielleicht nicht zuletzt durch den häufigen Perspektivwechsel, der die innere Zerrissenheit verdeutlicht. Das Buch ist aus der Sicht sowohl der Frauen als auch von Tochter Nele geschrieben.

Entstanden ist ein Roman mit Tiefgang, der den Leser zum Nachdenken anregt. Nachdenken über Freundschaft und Verlust sowie über die eigene Einstellung zur Organspende. „Das ist der Kernpunkt der Geschichte: Man fragt sich, wie man sich selbst in einer solchen Situation entscheiden würde.“ Für Kristina Moninger ist das der Ursprung der Idee: Würde man einer Organspende zustimmen oder sich beim Hirntod eines geliebten Menschen an jeden Strohhalm klammern, er könnte doch noch weiterleben? In ihrem Buch haben sich die Eltern für die Organspende entschieden. „Ich konnte mich sehr gut in die Mütter hineinversetzen – in beide.“ Und sie fügt hinzu: „Ich hoffe, nie eine solche Entscheidung treffen zu müssen.“

Beide Seiten beleuchten

Was hat sie an der Materie Transplantation gereizt? „Ich fand es interessant, beide Seiten zu beleuchten. Sowohl die Seite des Spenders als auch die der Familie, die ein Organ „geschenkt“ bekommt.“ Dabei sei es weniger um den medizinischen Hintergrund gegangen, sondern vielmehr darum, „was das gefühlsmäßig mit einer Familie macht“. Gerade weil in diesem Fall zwei Kinder betroffen seien. Wie gehe man damit als Eltern um, mit dem Verlust und mit dem Wissen, dass das eigene Kind nur überleben könne, weil ein anderes gestorben sei. Die Autorin hatte sich auch privat mit der Möglichkeit der Organspende auseinander zu setzen. Denn ihre Mutter, die vor fünf Jahren bei einem Unfall ums Leben kam, war eine große Befürworterin.

Sie könnte es sich einfach machen und leichte Romane schreiben. „Ich suche nicht nach den schwierigen Themen, das ergibt sich einfach“, meint sie mit einem Schulterzucken. Oftmals, wenn sie tiefer in die Materie eintauche, entstehe im Kopf bereits die Geschichte dazu.

Und sie hat ein weiteres Kapitel aufgeschlagen: Während bei den ersten drei Büchern das Umfeld eine untergeordnete Rolle spielte, hat sich Kristina Moninger diesmal bewusst für einen lokalen Bezug mit Würzburg und Tauberbischofsheim entschieden, mit der Protagonistin Sandra als erfolgreicher Fechterin. „Ja, es ist das erste Buch, das in der Heimat spielt, weil ich mich hier am besten einfühlen konnte.“ Und weil in der Würzburger Uniklinik Transplantationen erfolgen. Selbst Fechterin sei sie aber nie gewesen, obwohl sie der Sport interessiert habe, lacht die Schriftstellerin, die von Mitgliedern des Fechtclubs so manches Hintergrundwissen erfahren hat.

Nächste Projekte

Schreiben ist für die studierte Übersetzerin der Ausgleich zum Alltag. Meist sitzt sie dann am Abend am Küchentisch und lässt ihrer Kreativität freien Lauf. „Ein Balanceakt, Familie, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ist es dennoch“, gesteht die 33-Jährige.

Zumal schon die nächsten Buchprojekte aus ihrer Feder in den Startlöchern stehen. „Da mir das Schreiben unheimlich viel gibt, schaffe ich das alles ganz gut“, sagt sie und strahlt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018