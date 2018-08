Damit Helfen effektiver werden kann

Weikersheim.Die Kreislandfrauen Main-Tauber veranstalten einen Lehrgang zur „Hauswirtschaftlichen Familienbetreuerin“.

Der Lehrgang beginnt am Samstag, 22. September, um 8.30 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle, Schulstraße 7. Unterrichtsbeginn ist von 8.30 bis 16 Uhr. Kursdauer vom 22. September bis 17. November. Der Unterricht findet jeweils Mittwoch und Samstag ganztags statt. Der Lehrgang zur „Hauswirtschaftlichen Familienbetreuerin“ qualifiziert Frauen für hauswirtschaftliche- pflegerische Aufgaben. Erforderlich für die Teilnahme am Kurs ist daher der Nachweis einer mindestens sechsjährigen selbstständigen Haushaltsführung oder einer Abschlussprüfung in der Hauswirtschaft und einer mindestens einjährigen hauswirtschaftlichen Tätigkeit oder der Besuch einer hauswirtschaftlichen beruflichen Schule und einer vierjährigen selbstständigen Haushaltsführung.

Der Lehrgang setzt sich aus 108 Stunden Unterricht in Theorie und Praxis zusammen. Die Vermittlung von theoretischem Wissen und Praktiken stehen im Mittelpunkt, damit Helfen effektiver und nachhaltiger wird. Im Anschluss an den Lehrgang müssen 60 Stunden in einer Einrichtung der Altenpflege geleistet werden. Hauswirtschaft, Familien- und Sozialkunde sowie Grundpflege Ernährungslehre, Nahrungszubereitung, Haushaltsführung, Familienpflege, Altenbetreuung, häusliche Krankenpflege, Säuglings- und Kleinkinderpflege stehen auf dem Plan. Neben der häuslichen und nachbarschaftlichen Pflege, qualifiziert der Kurs zu außerhäuslichen Tätigkeiten bei bestehenden Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder privaten Einrichtungen. Der Kurs wird aus öffentlichen Mitteln gefördert.

