Dani Aldea schnappt sich auf Anhieb Platz zwei

In Reutlingen fand ein Newcomer-Turnier der Kickboxer statt. Zehn Mannschaften mit 25 Kämpfern zeigten ein gutes Potenzial. Der Trainer der Alpha Fighters Grünsfeld, Martin Vath, ließ seinen Schützling Dani Aldea antreten. Er trainiert erst seit drei Monaten, aber legte einen Eifer, Fleiß und vor allem Talent an den Tag, so dass er bereit war.

In der Gruppe Heranwachsende unter 21 Jahren bis 84 kg waren noch Kämpfer aus München und Asslar vertreten, die ebenfalls nicht zum Verlieren angereist waren. Der Alpha Fighter kämpfte sich durchs Halbfinale und traf im Finale auf Leon Naumann vom Team Gracie Jiu-Jitsu Asslar. Im Stand setzte Aldea in der ersten Runde gute Treffer und bedrängte seinen Gegner stark. Dieser setzte ringerisch Akzente.

Auch in der zweiten Runde sah es ähnlich aus, als Aldea mit harten Schlägen noch vorn ging und Naumann wiederum sich die Kontrolle am Käfig sicherte und einen Wurf durchzog, den er bis zum Ende hielt. Damit gewann der Asslaer verdient nach Punkten.