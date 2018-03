Daniel Nicke gehört dem Verein seit 40 Jahren an

Anzeige

Hofgarten.Die Mitglieder des Kanuclubs Wertheim (KCW) trafen sich am Freitag im Bootshaus im Hofgarten zur Jahreshauptversammlung. Dabei wurden treue Mitglieder geehrt.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, bedankte sich Vorsitzender Friedrich Andres bei allen, die sich etwa als Helfer bei Festen oder als Fahrtenleiter engagiert haben. Dann blickte er auf das vergangene Paddeljahr zurück.

Der Vorstand hat sich in regelmäßigen Abständen zu Sitzungen getroffen. Die Protokolle hierüber liegen im Bootshaus aus. Bruno Nicke hat den Verein bei der Wanderwartetagung des Verbands und bei Sitzungen des Wertheimer Vereinsnetzwerks vertreten. Gemeinsam mit dem benachbarten Ruderverein wurde der Belag des Bootsstegs erneuert. Bedauert wurde, dass Unbekannte dieser schon wieder beschädigt haben. Nächste Termine sind am 18. März eine Wanderfahrt auf der Wern, der Bootshausputz am 24. März und das Anpaddeln am 25. März.