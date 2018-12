Das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr

Für die Firmen Brand, Vacuubrand und Vitlab war 2018 das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr in der fast 70-jährigen Geschichte der Unternehmensgruppe.

Wertheim. Dr. Christoph Schöler, geschäftsführender Gesellschafter, blickte in der Main-Tauber-Halle im Beisein von über 670 Gästen in seiner Ansprache auf ein Jahr mit großen Herausforderungen und ebenso großen Veränderungen zurück.

Wie es im Bericht des Unternehmens heißt, wurde bei Brand ein Umsatzrekord aufgestellt, der nur durch außergewöhnliches Engagement und eine starke Teamleistung möglich war. Zum Wachstum trug neben dem guten Geschäft mit Standard-Laborprodukten auch der kundenspezifische Sonderanlagenbau bei.

Zusätzlich zur ausgezeichneten Geschäftslage war 2018 von verschiedenen Großprojekten geprägt. Nach der Fertigstellung des neuen Brand-Logistikzentrums wurde das temporär nach Marktheidenfeld umgezogene Zentrallager zurück in die Otto-Schott-Straße verlegt. Der Umzug in das neue Logistikzentrum gelang sogar früher als geplant, so dass auch die logistiknahen kaufmännischen Abteilungen im November in ihre neuen Büros einziehen konnten.

Parallel zu den Infrastrukturprojekten läuft in der gesamten Unternehmensgruppe weiterhin ein großes Projekt zur Einführung von SAP S/4HANA, in dem 40 bis 50 Mitarbeiter in firmenübergreifenden Teams zusammenarbeiten.

Dr. Schöler sprach allen Mitarbeitern seinen Dank und Respekt für die in vielen Fällen zusätzlich zum normalen Tagesgeschäft erbrachte Leistung aus. „So etwas funktioniert nur, wenn wir uns gegenseitig, abteilungs- und firmenübergreifend unterstützen“, betonte er.

Auch Vacuubrand hat 2018 einen Umsatzrekord aufgestellt. Zudem wurden in der Alfred-Zippe-Straße die Baumaßnahmen für die Lean Factory und das automatische Kleinteilelager abgeschlossen. Dabei eröffnete man auch einen neu gestalteten attraktiven Außenbereich für die Mitarbeiter, der „Vacuubrand Campus“, eröffnet.

Zudem wurden einige wichtige Entwicklungsprojekte erfolgreich abgeschlossen: Mit der Markteinführung des neuen Controllers „Vacuu-Select“ konnte der Anspruch auf Technologieführerschaft weiter untermauert werden. Für 2019 steht die Optimierung vieler Prozesse im Vordergrund. Produktneuheiten stehen kurz vor der Markteinführung beziehungsweise befinden sich noch in der Entwicklungsphase.

Genau im Plan

Genau im Plan lag auch das Tochterunternehmen Vitlab am Standort Großostheim. Erfreuliche Nachrichten gab es ebenfalls von den Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika, die teilweise unerwartet Rekordumsätze erzielten. Insgesamt liegt die Gruppe mit über 900 Mitarbeitern heute weltweit bei zirka 140 Millionen EUR Umsatz.

Beim Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr betonte der geschäftsführende Gesellschafter, dass die Einführung von SAP S4/HANA ein großes gemeinsames Thema der Unternehmensgruppe bleibe, das nun auch bei Brand und Vitlab umgesetzt werde. Mit dem neuen Logistikzentrum und dem automatischen Kleinteilelager stünden modernste Logistiksysteme zur Verfügung. Mit dem neuen IT-System eröffne sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, einfacher und effizienter zu arbeiten.

„Wir haben wie nie zuvor am Standort Wertheim in die Zukunft investiert“, betonte Dr. Schöler. Die Unternehmensgruppe befinde sich in einer Phase großen Umbruchs. Dafür sei man gut gerüstet.

Das Wachstum der Gruppe zeige sich schon heute bei den Mitarbeiterzahlen, so die Verantwortlichen. So wurde die Beschäftigung national und international um über sechs Prozent gesteigert. Die insgesamt 64 Auszubildenden bei Brand und Vacuubrand machen knapp zehn Prozent der Belegschaft aus. Besonders freute sich Dr. Schöler über die vielen Auszeichnungen, die die Auszubildenden und Dualen Studenten auch 2018 wieder erhalten haben.

Den guten Wünschen der Geschäftsleitung für die Festtage und den Jahreswechsel schlossen sich die Betriebsratsvorsitzenden bei Brand, Thorsten Hilgner, sowie bei Vacuubrand, Alexander Liebler, an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018