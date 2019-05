Das Geheimnis der hohen Türme

waldenhausen/Bestenheid.Was ist bloß in den hohen Türmen der ZG? Diese Frage haben die Kindergartenkinder vom Waldkindergarten Wertheim immer dann gestellt, wenn sie unterwegs an der ZG in Bestenheid vorbeigefahren sind. ZG ist eine Zentralgenossenschaft mit Sitz in Karlsruhe und vielen Außenstellen.

Um den Wissensdurst zu stillen, wurde eine Führung vereinbart. Letzte Woche war es soweit. Jürgen Wiessler, der Chef „der Türme“ nahm sich viel Zeit für die Kinderschar. Er begrüßte die Truppe an der großen Schalttafel, deren Funktion er den Kindern zuerst erklärte. Dann ging es ins Innere der großen Silos. Jeder Silo-Turm ist 55 Meter hoch und insgesamt werden 142 Silozellen beherbergt. In eine Silozelle passen sagenhafte 40 große LKW-Ladungen Getreide.

Wie hoch die Türme sind, haben die Kinder gemerkt, als die die 300 Stufen über 20 Stockwerke erklommen haben. Oben angekommen, entschädigte die Aussicht für die Anstrengung. Es war beeindruckend, wie weit man schauen konnte.

Die Kindergartengruppe hatte Glück, dass auch noch ein Landwirt mit einem großen Traktor Getreide anlieferte. So konnten sie beobachten, wie der „Saugrüssel“ dem Hänger eine Probe entlockte, wie das Getreide in die große Annahme gekippt und mit Fördertechnik im Innern weitertransportiert wurde.

Jürgen Wiessler zeigte den Kindern die verschiedenen Getreidearten und erklärte, dass an diesem Standort Raps, Gerste, Weizen und Mais angenommen wird.

Insgesamt können in den Silos 100 000 Tonnen Getreide auf einmal gelagert werden – vier Mal im Jahr werden die Silos befüllt und dann wieder geleert, wenn das Getreide an seinen Bestimmungsort transportiert wird.

Gereinigt werden die Silos von speziell ausgebildeten Industriekletterern, aber gekehrt wird täglich mit dem sechs Meter breiten Besen – das übernehmen Herr Wiessler und seine Mitarbeiter selbst.

Viele Lkw sind im Einsatz, um die Silos zu leeren, aber auch auf dem Wasserweg wird das Getreide transportiert. Am Ende waren sich alle einig, dass es ein äußerst interessanter und lehrreicher Ausflug war. waki

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019