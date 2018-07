Das Interesse für Technik wecken

Anzeige

Wertheim.Die Kooperation zwischen der Eugen Woerner GmbH und dem Verband Südwestmetall mit den Kindergärten Bestenheid, Mondfeld und dem Kinderhaus Reinhardshof besteht nun seit zehn Jahren. Bereits 2008 ergriff die Firma Woerner als erstes Unternehmen im Main-Tauber-Kreis die Initiative und stattete die Tagesstätten mit Materialien aus, damit die Kinder spannende Experimente durchführen können. Dadurch soll das frühkindliche Interesse an Naturwissenschaften und Technik gefördert und dem Fachkräftemangel frühzeitig entgegen gewirkt werden.

Einmal im Jahr besuchen Auszubildende der Firma Woerner die Kindertagesstätten, um mit den Vorschulkindern gemeinsam diese Experimente durchzuführen. Ebenso ergeht jedes Jahr die Einladung einen Tag im Unternehmen zu erleben.

So verbrachten die Vorschulkinder des Mondfelder Kindergartens einen interessanten Tag bei der Firma in Bestenheid. Gespannt verfolgten sie, wie aus einer Idee ein richtiges Produkt wird. Kindgerecht erklärt mit der einleitenden Frage „was passiert, wenn wir die Hände aneinander reiben?“ war allen sofort klar: hier entsteht Wärme. So ist es auch an Maschinen. Um die damit einhergehenden Folgeschäden zu vermeiden, stellt Woerner die passende Schmiertechnik her.