„Das ist nicht unsere Kragenweite“

Am Sonntag wird sich nun erst einmal zeigen, ob der FCE die in den letzten Spielen des alten Kalenderjahres gezeigte Form ins neue Jahr hinüberretten konnte. Trotz der Niederlagen in Untergimpern (0:2) Ende November und in Tauberbischofsheim (0:1) Anfang Dezember durfte das FCE-Trainerduo, neben Pfenning gehört nach wie vor Mirco Göbel dazu, mit den gezeigten Leistungen durchaus zufrieden sein.

Die Begegnung in Wilhelmsfeld wird gleichzeitig das erste Spiel sein, das die FCE-Fußballerinnen in diesem Jahr bestreiten. Geplante Tests gegen Altenbuch und Krautheim fielen einmal der im Februar grassierenden Grippe und einmal den winterlichen Witterungsverhältnissen zum Opfer. Dafür haben die Eichlerinnen fleißig trainiert, und das teils mit bis zu 24 (!) Spielerinnen, da das Frauenteam die Übungseinheiten inzwischen gemeinsam mit den B-Juniorinnen und deren Trainern Klaus Friedlein und Thorsten Erzgraber absolviert. fce

