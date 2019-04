Das Konzept ergänzt statt verändert

wertheim.Schon zum dritten Mal findet am 14. April in der Main-Tauber-Halle das „Wertheimer Saatgutfestival“ statt. Eine wesentliche Veränderung zu den Vorjahren: Veranstalter ist jetzt der Verein für Obstbau, Garten und Landschaft Sachsenhausen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim. „Die Kommune und insbesondere der Umweltbeauftragte Jens Rögener bleiben weiter im Boot. Das ist auch gut, vor allem auf sein Wissen möchte ich nicht verzichten“, betont Vorsitzender Bernd Weigand im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Er selbst ist von Beginn an dabei und hat bereits im vergangenen Jahr mitorganisiert. Die Besucher erwartet deshalb bei freiem Eintritt auch viel Bewährtes. „Wir haben das Rad nicht neu erfunden, man muss das Konzept nicht groß verändern, nur ergänzen“, postuliert Weigand.

Er erwartet zwischen 35 und 40 Aussteller in der Halle, die laut veröffentlichtem Flyer Kräuter- und Gemüsesaatgut, Jungpflanzen, vielerlei regionale kulinarische Spezialitäten, Naturholzprodukte, Flechtartikel, Gartenbücher oder Gartentechnik anbieten werden. Informationsstände zu Themen wie Saatgut, Gärtnern oder Imkerei sowie eine Ausstellung zu Getreide- und Bohnensorten ergänzen das Angebot. Überschüssiges Saat- und Pflanzgut kann, wie in den Vorjahren, an eigens dafür aufgestellten Tischen getauscht oder verschenkt werden.

Immer Platz für lokale Anbieter

Bei den Ausstellern sind einige Neue dabei, „teilweise nehmen sie auch eine längere Anreise in Kauf“, berichtet Weigand und versichert im gleichen Atemzug: „Lokale Anbieter, die mitmachen wollen, finden bei uns immer einen Platz.“ Eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme ist aber, dass nur samenfestes Saatgut angeboten wird, also Sorten, aus denen das Saatgut für die nächste Aussaat gewonnen werden kann. Sogenanntes „Hybridsaatgut“ ist beim Wertheimer Festival verpönt. Das war so und wird auch so bleiben.

Wie auch die Tatsache, dass das in diesem Jahr ausgeweitete Essensangebot von den teilnehmenden Obst- und Gartenbauvereinen zu familienfreundlichen Preisen verkauft wird. Dies ist, ebenso wie der freie Eintritt für Besucher und der Verzicht auf Standgebühren bei den Teilnehmern unter anderem möglich, weil die Stadt die Main-Tauber-Halle kostenfrei zur Verfügung stellt – nur die Nebenkosten werden berechnet – und weil der Rewe von Markus Wild als Sponsor die Veranstaltung unterstützt. Neu ist ein umfangreiches Vortragsprogramm, in dem ehrenamtliche Referenten, einige von ihnen auch als Aussteller aktiv, ihr Wissen zu unterschiedlichsten Themen im stündlichen Wechsel weitergeben.

Zur Einstimmung auf das Saatgutfestival zeigt das Roxy Kino am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr den Film „Unser Saatgut – wir ernten was wir säen“, in dem Taggart Siegel und Jon Betz „den Kampf um 12 000 Jahre altes Nahrungsmittelerbe“ dokumentieren. Das Saatgutfestival findet ab 11 Uhr statt. ek

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019