Das Kreuz als Zeichen der Erlösung gesehen

Bronnbach.Der Herbst ist traditionell die Zeit für die Hubertusmesse im Kloster Bronnbach mit den Patres der Seelsorgestelle und dem Jagdhornbläserkorps der Kreisjägervereinigung Wertheim. Zu dem stimmungsvollen Gottesdienst kamen am Sonntagvormittag Hunderte von Gläubige in die Kirche.

Bereits zum Einzug erklangen Jagdhörner. Vielfach erfüllten während des Gottesdienstes die Jagdhörnerbläser unter Leitung von Eberhard Geiger den großen Kirchenraum mit gleichermaßen sanften wie kräftigen Tönen, stets harmonisch klingend. Der Hörnerklang griff die herbstliche Stimmung mehrfach wunderbar auf. Die Zuhörer genossen schön interpretierte Werke und insgesamt anspruchsvolle Bläsermusik.

Pater Joachim Rzesnitzek sagte, die Hubertusmesse sei besonders für jene, die mit der Natur verbunden, dankbar für Gottes Schöpfung seien. Er bezeichnete die Natur als wunderbaren Raum zum Leben.

Schon viele Jahrhunderte sei der Heilige Hubertus Schutzpatron der Jäger, erklärte der Pater in seiner Predigt, Man wisse nicht viel über ihn. Der Legende nach habe der fränkische Edelmann die Jagd unter Missachtung göttlicher Gebote betrieben, eben Jagd als Zeitvertreib.

Hubertus sei mit Gefolge unterwegs gewesen, habe einen mächtigen schönen Hirsch verfolgt, gestellt und diesen zu erlegen versucht. Dann jedoch habe er das Kreuz im Geweih des Hirschs gesehen, sei vom Pferd gestiegen, habe die Knie gebeugt und gebetet. Hubertus sei umgekehrt und Mönch geworden. Später habe ihn der Papst zum Bischof ernannt.

Legenden enthielten oft einen tiefen Sinn, stellte der Pater weiter fest. Hubertus sehe Jesu Kreuz als Zeichen des Leidens und als Zeichen der Erlösung der Menschen. Ihm werde bewusst, im Geschöpf den Schöpfer zu sehen und das Wunder Gottes.

Der Mensch höre den Ruf Gottes, folge dessen Willen, trage Verantwortung. Jeder, der Verantwortung trage, so Pater Joachim Rzesnitzek, müsse vor dem Kreuz niederknien, sein Leben überprüfen, auch Konsequenzen ziehen. Verantwortung gebe es zudem bei Gerechtigkeit und Frieden.

Für die Jäger bedeute dies, Wild nicht wahllos zu erlegen, sondern ehrfurchts- und rücksichtsvoll. Sie sollen dabei das Leben zum eigenen Anliegen zu erheben. Jäger übernehmen einen verantwortungsvollen Dienst an einem Stück Schöpfung. Recht verstandene Jagd sei die Erfüllung von Gottes Auftrag zur Pflege der Schöpfung. Der Pater: „Wir sind nicht Herr der Natur, sondern Beauftragte des eigentlichen Herrn.“

Verantwortung gebe es inmitten des täglichen Lebens, so Rzesnitzek weiter. Man brauche sich nur die Frage zu stellen: „Was will Gott, was ist sein Ruf?“. Vieles könne Gottes Zeichen sein.

Die Fürbitten bejahten, nicht nachzulassen beim Einsatz für Natur und Tiere sowie Freude und Sinn an der Arbeit in der Natur zu haben.

Zum Abschluss sang die Gemeinde zu den Klängen der Jagdhornbläser das Lied „Großer Gott wir loben dich“. Der Pater dankte allen, die den feierlichen Gottesdienst mitgestaltet hatten. Dafür gab es von den Gläubigen Applaus.

Nach der Hubertusmesse traf man sich zum gemütlichen Beisammensein. hpw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018