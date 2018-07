Das Land am Fuße des weißen Dachs Afrikas

Anzeige

Wertheim.Ein Reisefilm läuft am Sonntag, 22. Juli, um 16 Uhr, am Montag, 23. Juli, um 20.15 Uhr und am Mittwoch, 25. Juli, um 18.30 Uhr im Wertheimer Roxy. Schneebedeckte Vulkangipfel überragen weite Savannen, durch die Zebraherden und Löwenrudel ziehen. Sattgrüne Regenwälder wechseln mit farbenfrohen Dörfern. Afrikanische Lebensfreude trifft auf arabische Gastfreundschaft. Tansanias Sprachen und Kulturen sind so vielfältig wie die Menschen im Osten Afrikas. Der „Northern Circuit“ ist die beliebteste Safariroute, Arusha der Ausgangspunkt zu Touren in den Tarangire-Nationalpark und zum Lake Manyara. Der Ngorongoro-Krater und die Serengeti sind weltweit einzigartige Ökosysteme. Weitere Stationen: Die Nationalparks von Katavi und Mahale. Entlang der Küste verzaubert das orientalische Flair der Swahili Kultur. Die Gewürzinsel Sansibar mit der historischen Stonetown und die kleine Insel Mafia erwarten Besucher mit weißen Stränden und türkisblauem Meer. Das „weiße Dach Afrikas“ zieht Trekker aus aller Welt an. Die Besteigung des Mount Meru dient der Akklimatisierung, bevor anschließend mit dem Uhuru Peak der Gipfel des Kilimanjaro auf der Rongai Route erreicht wird. Bild: Verleih