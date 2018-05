Das Miteinander fördern

Anzeige

Wertheim.Person und Träger wechseln, die Aufgabe bleibt. Mit Tatjana Gering hat der Wartberg seit dem 1. Mai eine neue Stadtteilkoordinatorin. Die Sozialpädagogin ist Mitarbeiterin des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis. Sie folgt auf Tino Weise vom Caritasverband.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, bleibt das Büro der Stadtteilkoordination weiterhin im Zentrum des Wartbergs am Frankenplatz 23. Dort bietet Tatjana Gering vorläufig folgende Sprechzeiten an: Montag und Mittwoch jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Das neue Familienzentrum Wartberg/Reinhardshof, ebenfalls unter Trägerschaft des Diakonischen Werks, hat seinen Stützpunkt ebenfalls im Frankenplatz 23. So bilden Familienzentrum-Leiterin Claudia Reinhold und die neue Stadtteilkoordinatorin ein kollegiales Tandem, das sich ergänzt und unterstützen kann.