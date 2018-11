Das neue Feuerwehrauto war einfach nur geträumt

Mondfeld.Kerwezeit herrschte in Mondefeld am Wochenende. Bereits am Freitag luden die Kerweboarsche und Kerwemädli während einem feuchtfröhlichen Zug durchs Dorf die Mondfelder zur Kerwefeier am Samstag ein. Der Kerweabend begann mit einem Patroziniumgottesdienst in der Kirche St. Martin. Anschließend wurde in der Maintalhalle zur Musik vom Duo Cross gefeiert.

Nach einigen Tanzrunden zog die große Kerwegesellschaft ein. Dabei ließen sie laut „Die Möfelder Kerb ist do“ erklingen. Kerwepfarrer Tom Grein zeigte sich in seiner Begrüßung dankbar, dass es den fleißigen Handwerkern gelungen war, den Einbau der neuen Heizungsanlage in der Halle rechtzeitig zur Kerwe abzuschließen. Außerdem stimmte er die Dorfhymne an.

In seiner Predigt deckte er wieder einige Erlebnisse und Mischgeschicke auf, die so mancher lieber unter den Teppich gekehrt hätte. Mondfeld sei ein beliebter Wohnort, hieß es.

So zog eine Frau aus einem Dorf mit Bach im Namen nach Mondfeld. Beim Umzug brachten Helfer ihren alten Kühlschrank ordnungsgemäß zum Recyclinghof. „Vor lauter lauter hat sie ihren Kühlschrank aber net ausgeräumt.“ So habe es ein leckeres Mal für das Team vom Recyclinghof gegeben.

„Richtige Möfelder können gut rudern – auch zu Festen auf der anderen Mainseite“, wusste Grein. So ruderten sie auch zur Stadtprozeltener Kerwe. Mit über den Fluss nahm man auch Boxtaler. Nach Hause ließ man sie zurückrudern. Doch für den kurzen Weg hinüber brauchten die „Böxler Frösch“ eineinhalb Stunden, denn sie schliffen den Anker über den gesamten Maingrund.

Ein Mondfelder aus der Dorfmitte sei auf einer Insel im Main kurz unter der Staustufe angeln gewesen. Diese ist nur mit Boot erreichbar. „Doch als er zurück wollte, war sein Boot abgetrieben.“

Die Feuerwehr sei sehr wichtig, betonte der Kerwepfarrer. Nur das Einsatzfahrzeug der Abteilung sei etwas älter, deswegen gebe es ein neues Feuerwehrauto. „Aber es zieht sich alles hin, so auch dessen Lieferung.“ Irgendwann habe der Kommandant seine Kameraden über einen Liefertermin informiert, den er glaubte per E-Mail erhalten zu haben. Als er die Mail jedoch nochmals suchte, war sie weg. Dann kam die schreckliche Erkenntnis: „Die gute Nachricht war nur geträumt.“

In Sachen Trinkfreudigkeit berichtete Grein von einem Wiederholungstäter, den man öfters zu später Uhrzeit mit einigen Bier im Blut treffe. „Wenn er aufs Klo muss, ist er nimmer so friedlich.“ Einmal habe er so stark daneben gepinkelt, dass er das Badschränkle zum Aufquellen brachte. Dafür gab es Hausverbot für die nächsten 20 Jahre.

Ein Auswärtiger hatte am Kerwefreitag in unzumutbarer Weise im Grünstreifen geparkt. Doch Ortsvorsteher Eberhard Roth und die Kerwegesellschaft wussten Rat. „Etwas rechts, etwas links geschüttelt, stand das Auto wieder richtig da.“ Roth war selbst lange Jahre Kerwepfarrer. Als späten Dank dafür überreichte Grein ihm die „Mondfelder Goldene Ehrenmedallie“ und ein Geschenk. Auch heute noch sei der Ortsvorsteher ein wichtiger Unterstützer der Kerwe. So baten ihn die Borsche und Madli, ihnen bei der Suche nach der seit Fasching verschollenen Kerwe zu helfen. Hilfreich war dabei ein besonderer „Kewebauplan“ der Halle. Am Ende wurden man gemeinsam fündig. Roth lobte die Kerwegesellschaft und bat alle Gäste um Unterstützung.

„Wir von der Ortsverwaltung tun alles, was geht, um die Kerwe zu erhalten, aber sie kann nur mit vielen Besuchern gelingen.“

Beim anschließende Kerwetanz um die Gans traten wieder zahlreiche Paare an. Der Entscheid lief über zwei Runden. Ins Finale zogen Jörg und Birgit Hiske sowie Barbara und Gernot Hildenbrand ein. Letztlich entschied der Wecker für die Hildenbrands. bdg

