Das Projekt nimmt ganz nach Plan Form an

Reinhardshof.Es gab zwar keinen traditionellen Richtbaum und es war auch kein Zimmermann, der den Richtspruch vortrug. Planer und Architekt Tim Elseberg von der Baufirma Dörr aus Lauda-Königshofen war auf die Arbeitsbühne gestiegen, um sich von dort oben an die Gesellschaft zu wenden, die sich zum Richtfest am Neubau des Sport- und Gesundheitszentrums des TV Wertheim neben der Rotkreuzklinik am Reinhardshof versammelt hatten.

Er würdigte dabei das Bauwerk als Pilotprojekt im Main-Tauber-Kreis, freute sich, dass die Arbeiten bis jetzt termingerecht und unfallfrei verlaufen sind, und begründete auch, warum eben kein Zimmermann an seiner Stelle stand: „Denn der Bauherr traf die gute Wahl, das Tragwerk auszuführen in Stahl.“ Auf ein „kleines, aber feines Richtfest“ habe man aber nicht verzichten wollen, um damit allen Beteiligten für die bislang angenehme Zusammenarbeit zu danken, so Axel Wältz, Vorsitzender des TV Wertheim. Man sei sogar dem Zeitplan ein wenig voraus.

Wältz kündigte an, dass am 15. September ein „Tag der offenen Baustelle“ stattfinden soll, bei dem an dem Sport- und Gesundheitszentrum Interessierten ihre Neugier stillen können. Die Angebote und die Beschäftigten, soweit sie bis dahin feststehen, wolle man dabei vorstellen.