Bestenheid.Es ist eine schöne Tradition bei der Straub Marbert Beauty Group, dass langjährige Mitarbeiter am Ende eines Jahres für ihre Treue zum Unternehmen im Rahmen einer alljährlichen Jubilarfeier besonderen Dank erfahren.

Am vergangenen Freitag ehrte die Straub Marbert Beauty Group 18 Jubilare für ihre langjährige Mitarbeit und Treue zum Unternehmen. Die zu Ehrenden kamen mit den Abteilungsleitern, Vertretern des Betriebsrates und der Geschäftsleitung in den „Bestenheider Stuben“ zusammen.

Treues Engagement

Zu diesem Anlass dankte und beglückwünschte der geschäftsführende Gesellschafter der Straub Marbert Beauty Group, Jelto Hendriok, in einer feierlichen Ansprache den Jubilaren und dem Betriebsrat für ihre Leistung und ihr verdienstvolles, treues Engagement. „Es ist ein schönes und auch ein gutes Zeichen, wenn Mitarbeiter so lange einer Firma treu sind – dies zeigt den guten Teamgeist, der in einem Unternehmen herrscht, was sich nicht zuletzt auch in der Qualität der Produkte und der hohen Kundenzufriedenheit wiederspiegelt. Das richtige Team ist entscheidend.“

Mit ihrem Wissen und ihrer Tatkraft seien sie wichtige Säulen des Erfolgs. Im Wandel der Zeit, sei es bemerkenswert, wenn ein Unternehmen auf eine so hohe Mitarbeiterbindung bauen kann.

Erfolgreiche Zertifizierung

Gleichzeitig gab Jelto Hendriok nicht nur einen Überblick über die Geschäftsentwicklung des Jahres 2018, sondern auch einen Ausblick auf das bevorstehende Jahr 2019. Der wichtigste Meilenstein 2018 war die erfolgreiche Zertifizierung durch den TÜV Nord nach IFS HPC (International Feature Standard Household and Personal Care).

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit der Körperpflegemittel-Industrie, dem Handel und den Zertifizierungsstellen ausgearbeitet, wodurch alle wichtigen Bedürfnisse der Industrie in diesem Standard zusammengefasst wurden. Dass sich der Aufwand gelohnt hat, davon ist Jelto Hendriok überzeugt. „Die Kosten der Zertifizierung betrachten wir als lohnende Investition in die Zukunft“. Schließlich habe man mit dem Zertifikat nun ein weiteres Verkaufsargument an der Hand, das die Qualität der Leistung belegt.

Außerdem hat die Tochterfirma Beauty Brands International den Vertrieb der Naturkosmetikmarke Biokosma aufgenommen. Nach dem Motto, Natur ist unser Vorbild, stellt die Marke aus der Schweiz hochwertige Pflegeprodukte aus Bio Pflanzenextrakten her. Drogerieketten zeigen bereits großes Interesse. Eine weitere neue Vertriebsmarke nennt sich Hemp Care und kommt aus Italien. Pflegeprodukte mit Hanf, die so konzipiert wurden, dass sie eine vollständige tägliche Pflege bieten.

Der Umsatz 2018 entwickelte sich positiv. Dieser Zuwachs resultiert vor allem aus den abgeschlossenen Registrierungen für den chinesischen Markt. Dies ist von großer Wichtigkeit für das Unternehmen, da es sich um den wichtigen Exportbereich handelt.

Positive Auftragslage

Dem kommenden Jahr sieht die Geschäftsleitung sehr zuversichtlich entgegen. Die Auftragslage ist in allen Vertriebsbereichen positiv und die Aussichten für 2019 werden als vielversprechend eingeschätzt. Neulistungen von großen Drogerieketten und Discountern liegen bereits vor.

Forciert wird die Stärkung und der Ausbau der Marken- und Eigenmarkenartikel, sowie die Neukundengewinnung und Neulistungen in den bestehenden Märkten.

Der Hauptfokus wird im kommenden Jahr der Export sein, da man hier die größten Wachstumschancen sieht. Die Straub Marbert Beauty Group ist bereits in über 70 Ländern mit Ihren Produkten vertreten und sieht hier, sowie in diversen weiteren Ländern, hohes Entwicklungs-Potenzial. Der Geschäftsleitung ist klar, dass ein wichtiger Bestandteil des Erfolges in den zahlreichen Mitarbeitern, die dem Unternehmen viele Jahre die Treue halten, liegt.

In diesem Jahr wurden 18 Jubilare für ihre Betriebstreue geehrt, vier Mitarbeiterinnen in Rente verabschiedet und acht Mitarbeitern durfte zum 60. Geburtstag gratuliert werden.

Geehrt wurden für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Claudia Brandt, Walter Laudenbach, Tanja Rettinghaus, Elke Hammer; 15 Jahre Betriebszugehörigkeit: Natalja Ermisch, Grzegorz Galinski, Wilhelm Rapp, Jennifer Safranek, Krystian Skupnik; 20 Jahre Betriebszugehörigkeit: Stefanie Kunkel, Tanja Treu-Kunkel, Petra Herma, Ingrid Müssig; 25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Diana Häfner, Bianca Schludt, Heiko Lindner, Brigitte Sigmundzik; 35 Jahre Betriebszugehörigkeit: Thomas Ceh. In Rente verabschiedet wurden: Maria Hirsch, Teresa Kokoc, Alfred Rauer, Nikolaus Dubrowni-Rabe. st

