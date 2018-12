Das Thema lautete „Frieden“

Wertheim.Mit dem Klang der Klangschale stimmten sich die Grundschüler der Gemeinschaftsschule Wertheim auf drei besinnliche Adventstündchen in der Aula ein. Dabei erlebten sie, wie sich über alle Religionsgrenzen hinweg Vorfreude anfühlt. In Geschichten wurde das Thema aktuell und auf unterschiedliche Weise bei drei Freitagstreffen aufgegriffen. So entstand ein Poster mit dem Wort Frieden, das von vielen Schülern in verschiedensten Sprachen auf einer Weihnachtskugel gestaltet wurde.

Zu Gast waren Schuldekanin Wetterich und Pfarrer Ziegler, die beide ein Adventstündchen mitgestalteten. Fest im Vorweihnachtsprogramm verankert ist auch der Auftritt der „Sing mit AG“ auf dem Wertheimer Weihnachtsmarkt. Mit vielen bekannten Weihnachtsliedern erfreuten die Grundschüler ihre Zuhörer.

Regen Gebrauch machten die Kinder vom Angebot der Weihnachtswerkstatt im „ZwischenRaum“ der Grundschule. Dort konnten sie einmal wöchentlich selbstgebastelte Geschenke für ihre Lieben herstellen. Höhepunkt und zugleich Abschluss dieser besonderen Zeit bildete die Weihnachtsfeier der Grundschule. zug

