Das Thema Sucht aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet

Wertheim.Wie leicht ist es, dass aus einem Verhalten oder einer Gewohnheit eine Sucht wird? Wie leicht kann man dabei in die Fänge des Strafgesetzes geraten, seinem Körper Schaden zufügen? Und wie schwer ist es, ein Suchtverhalten zu überwinden. Am Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium setzten sich am Suchtpräventionstag die achten Klassen in vielerlei Hinsicht mit dem Thema Sucht auseinander. Das Besondere: Externe Referenten und nicht die Lehrer arbeiteten mit den Schülern in Workshops zusammen. Somit bekamen die Achtklässler Erfahrungsberichte und Informationen aus erster Hand.

Ob es sich dabei um die Arbeit der Polizei (vertreten Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag) oder um die Erfahrungen der Anonymen Alkoholiker handelt, ob Dr. Wilhelm Freiherr von Lamezan als Arzt über den Missbrauch von Medikamenten referiert oder F. Segner als Apothekerin über die Risiken und Nebenwirkungen aufklärt: „Der Bericht eines Experten ist glaubwürdig und geht bisweilen unter die Haut“, heißt es im Bericht der Schule.

Das Thema „Haut“ wurde übrigens auch behandelt, und zwar im weiteren Sinne verbunden mit dem Begriff Schönheitswahn und Körperkult. F. Mümpfer von den Maltesern und F. Hauenstein von der Beratungsstelle Wertheim hinterfragten diese Begriffe und überlegten mit den Schülerinnen, wie man dem krankhaften Verhalten entgegenwirken kann.