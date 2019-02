Das Traunschiff sticht in See

Wertheim.„MS Concordia – das Traumschiff sticht in See“ lautet das Faschingsmotto der Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW). Prinzessin Linda I. vom Sprungspagat und Prinz Dennis II. vom Freuden-Berg (Linda Müssig und Dennis Fischer) freuens sich, mit vielen Narren gemeinsam auf ein buntes Bühnenprogramm mit After-Show-Party und Tanz in der Bar. Für die Abendveranstaltungen am 16. und 23. Februar, jeweils um 19.11 Uhr, sind noch Restkarten bei Leder-Jäger in der Brückengasse 17 erhältlich. Weitere Informationen unter www.all-heul.de

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.02.2019