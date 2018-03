Das Werk des Meisters der Sozialfotografie

"Das Salz der Erde" heißt der VHS-FIlm der Woche. Regisseur Wim Wenders setzt sich darin mit dem Lebenswerk von Sebastião Salgado auseinander. © Filmverleih

Wertheim."Das Salz der Erde" heißt der Film, der in der VHS-Reihe am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr jeweils als Wertheimer Erstaufführung (frei ab 12 Jahren) im Roxy-Kino zu sehen ist.

Diese Woche ist der VHS-Film ein Blick auf Leben und Werk des weltberühmten Fotografen Sebastião Salgado, aus der Sicht seines Sohnes Juliano und seines Bewunderers Wim

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2457 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.01.2015